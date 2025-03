Colunistas Jair Bolsonaro deu aval para indicação do deputado Zucco ao comando da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Por Flavio Pereira | 19 de março de 2025

Antes do anúncio de Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com o deputado Luciano Zucco e deu aval à sua indicação para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. (Foto: Arquivo pessoal)

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Luciano Zucco (PL-RS), revelou à coluna ter recebido aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir o comando da Comissão de Relações Exteriores, após o pedido de licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que decidiu permanecer pelos próximos três meses nos Estados Unidos, “articulando ações em defesa da liberdade de expressão no Brasil”, conforme disse.

Eduardo Bolsonaro justificou licença: “Vou me dedicar a sanções para os violadores dos direitos humanos”

Ontem, Eduardo Bolsonaro justificou a razão da sua licença por 120 dias (limite permitido pelo regimento interno da Câmara):

“Abdico temporariamente [do mandato] para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria. Irei me licenciar, sem remuneração, para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos”.

Coletiva cancelada

Uma entrevista coletiva anunciada pelo líder da oposição para explicar todos os desdobramentos acabou cancelada depois que uma reunião com todos os líderes, realizada na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), acabou demorando além do esperado.

Zucco teme enfraquecer trabalho na liderança da oposição

O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara dos Deputados, confirmou que recebeu de Eduardo Bolsonaro a informação de que será o indicado do partido para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Casa. O convite foi feito após Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nome defendido pelo PL para ocupar a liderança do colegiado, anunciar que se licenciará do cargo. No entanto algumas variáveis serão avaliadas por Zucco. Ontem, o deputado Luciano Zucco ficou de avaliar a indicação para presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na avaliação dos principais líderes da direita e da oposição, Zucco vem realizando um ótimo trabalho à frente da liderança, agregando as principais vozes dessa corrente política. A divisão em duas missões – presidência da Comissão e liderança da oposição – poderiam enfraquecer sua atuação, avalia. Uma alternativa, segundo Zucco, seria ocupar a 1ª vice-presidência e indicar o deputado Filipe Barros (PL-PR), alinhado com Eduardo Bolsonaro e com o próprio Zucco, para a presidência da Comissão.

PP quer trazer Any Ortiz e Lucas Redecker

Com o fim da Federação PSDB/Cidadania, o PP gaúcho pode sair no lucro. Estão avançadas as conversas para receber a deputada federal Any Ortiz (Cidadania) e o deputado federal Lucas Redecker (PSDB).

Novo cenário abre chance para Paula Mascarenhas

A mudança do cenário político, com o fim da Federação PSDB/Cidadania, cria uma nova configuração e abre a possibilidade da ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas despontar como candidata ao governo do Estado.

“Articuladora política”, Gleisi faz o que mais sabe: destruir pontes

A ministra Gleisi Hofmann criticou ontem os governadores, ao comentar o Relatório do Tesouro, indicando que a União pagou, em fevereiro, R$ 854 milhões de dívidas que não foram honradas pelo governo de Minas Gerais, R$ 320 milhões do governo do Rio, R$ 76 milhões de Goiás e R$ 73 milhões do Rio Grande do Sul. A ministra, encarregada da articulação política, comentou na sua conta no X, referindo-se aos governadores: “Eles estão entre os que mais atacam o presidente, fazendo oposição sistemática a quem os socorre na hora mais difícil”.

Eduardo Leite menciona a “pouca habilidade” da ministra

Ontem, ao falar na reunião almoço da Fiergs, o governador gaúcho Eduardo Leite resumiu a fala desastrada da ministra, que deveria cuidar da articulação política:

“A pouca habilidade política não me surpreende, mas me surpreende o desconhecimento dela sobre os assuntos”, afirmou Eduardo Leite.

