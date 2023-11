Colunistas Jair Bolsonaro e Michelle confirmam a agenda em Porto Alegre

Por Flavio Pereira | 14 de novembro de 2023

Jair e Michelle confirmaram a agenda em Porto Alegre esta semana. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro confirmaram a agenda programada para Porto Alegre nos próximos dias 17 e 18:

17 de novembro de 2023

*11h30 – Chegada no aeroporto Salgado Filho com grande recepção.

*15h00 – Parque Assis Brasil em Esteio, filiações de vice-prefeitos e prefeitos.

*18h30 – Parcão em Porto Alegre.

18 de novembro de 2023

*10h00 – Encontro do PL Mulher no Rio Grande do Sul, com Michelle Bolsonaro.

CASA NTX: Av. das Indústrias, 1395 – Anchieta, Porto Alegre.

Bancada ruralista denuncia ministro Paulo Teixeira à PGR

Os deputados Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e Luciano Zucco (Republicanos) pediram nesta segunda-feira (13) para a PGR investigar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, por defender invasões de terras pelo MST, “como legítimo instrumento de pressão”. Sustentam que o ministro incorreu nos delitos de incitação e apologia ao crime (artigos 286 e 287 do Código Penal), com pena de detenção, de três a seis meses ou multa. Zucco também protocolou requerimento de convocação de Paulo Teixeira para que ele preste esclarecimentos à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

Ministérios de Lula viram ponto de encontro da “Dama Tráfico”

O Ministério da Justiça, responsável pela Segurança Pública, e o Ministério dos Direitos Humanos abriram as portas e os gabinetes, com direito a fotos, a uma mulher conhecida como “dama do tráfico”, condenada a dez anos de prisão por diferentes crimes e casada com Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no Amazonas, que cumpre pena de 30 anos, inclusive por homicídios. O Estadão revelou que Luciane Barbosa Farias, integrante do Comando Vermelho conhecida como a “dama do tráfico amazonense” foi recebida em Brasília por quatro autoridades do Ministério da Justiça. A sala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fica no mesmo andar do local onde um de seus secretários recebeu Luciane. Ministério da Justiça confirma ter recebido Luciane Barbosa, mas disse que “não sabia quem ela era”.

“Dama do Tráfico” esteve duas vezes no Ministério da Justiça

A oposição defende a imediata demissão do ministro da Justiça, Flávio Dino, em cujo ministério a líder e condenada dama do tráfico do Comando Vermelho foi recebida por duas vezes. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) questionou em seu perfil no X (ex-Twitter) se foi Luciane que “intermediou” a ida de Dino ao complexo da Maré “sem aparato policial” no ultimo mês de março.

Deputada gaúcha também esteve com a “Dama do Tráfico”.

O site Poder360 informa que a “dama do tráfico amazonense”, recebida duas vezes no Ministério da Justiça em menos de 3 meses, também se encontrou com parlamentares governistas ao longo do ano. Imagens na rede social Instagram mostram Luciane com os deputados federais André Janones (Avante -MG), Guilherme Boulos (PSOL – SP) e Daiana Santos (PCdoB – RS) nos meses de março e maio.

ICMS prorrogado para atingidos pelas enchentes

Em meio ao mar de discursos e promessas, uma medida concreta: a Receita Estadual publicou uma instrução normativa que regulamenta a prorrogação do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços principalmente no Vale do Taquari. A medida abrange estabelecimentos localizados em onze municípios, e foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13).

Para conseguir acordo da dívida, Romeu Zema propõe reajuste de 3% aos servidores

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), está encontrando dificuldades em negociar a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal em termos mais brandos. A falta de interlocução com o presidente Lula vem sendo aproveitada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), para capitalizar politicamente no episódio. A proposta de Zema e que está em discussão com o Tesouro Nacional e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais prevê como principal medida de contenção de gastos conceder apenas duas recomposições inflacionárias para os servidores, de 3% cada, nos próximos nove anos.

Números do Paraná animam Ratinho Jr.

Os dados da economia do Paraná que chegaram ao gabinete do do governador Ratinho Jr (PSD) impressionam: o resultado primário no acumulado até agosto bateu 2,8 bilhões de reais. Este desempenho, somado aos baixos níveis de endividamento e alta liquidez devem trazer a elevação da nota de classificação do Paraná, no Tesouro Nacional. Dado relevante: a dívida consolidada entre janeiro e agosto de 2023 foi reduzida em 8%, em termos reais, se comparada ao mesmo período do ano passado, e a dívida consolidada líquida apresenta valor negativo, ou seja, a disponibilidade de caixa é superior à dívida consolidada.

Eduardo Leite: fim de mandato no PSDB

O mandato do governador gaúcho Eduardo Leite no comando nacional do PSDB termina no fim deste mês, por determinação da Justiça. Dia 29, o partido realizará eleições, e Leite não deverá concorrer.

Repasses aos municípios já tiveram queda de R$ 2,6 bilhões, diz CNM

Estudo da Confederação Nacional dos Municípios mostra que, de julho até o ultimo dia 10, o total repassado pela União aos Municípios tem apresentado queda que chega a 1,91% ou R$ 1,2 bilhão em termos nominais quando comparado com o ano passado. Retirando dos cálculos os repasses adicionais de 1% de julho e de setembro, o percentual da redução chega a 4,53% ou mais de R$ 2,6 bilhões. Ao desconsiderar o comportamento da inflação, a redução no segundo semestre alcança 6,16% no mesmo período. Já no acumulado do ano, o cenário também é negativo, com diminuição de 1,03%.

