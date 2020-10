Colunistas Jair Bolsonaro: “Ou vocês confiam em mim,ou não confiam”.

Por Flavio Pereira | 3 de outubro de 2020

Presidente Jair Bolsonaro falando, ontem, a apoiadores no Alvorada. (Foto: Reprodução)

A repercussão negativa em vários grupos bolsonaristas da indicação do desembargador Kassio Marques para a vaga que será aberta no STF a partir do dia 13, levou o presidente Jair Bolsonaro a uma reação muito forte. Bolsonaro fez ontem, na entrada do Palácio da Alvorada, um desabafo aos seus apoiadores:

“Ou vocês confiam em mim,ou não confiam”.

Ele foi claro ao definir esta decisão – a indicação do desembargador Kassio para o STF – como “crucial para mim”. A dificuldade maior é que fica difícil para Jair Bolsonaro descrever aos seus apoiadores todo o contexto da sua estratégia. Há todo um cenário que não envolve apenas a vaga no STF. Há ainda a sucessão nos comandos da Câmara dos Deputados e do Senado que interessa diretamente ao governo. Tudo isso está dentro de um contexto.

Afoiteza de apoiadores

O que deixou particularmente irritado o presidente Jair Bolsonaro foi a afoiteza de alguns apoiadores que, nas redes sociais, insinuaram que estavam”largando”.

Para Bolsonaro, as críticas e a desconstrução da imagem do desembargador Kassio, difundidas pela esquerda, cumprem o papel de criar animosidade entre seus apoiadores.

Diário Oficial publicou aposentadoria do ministro Celso de Mello

Agora finalmente é oficial: a aposentadoria do ministro Celso de Mello foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Porém, ele vai deixar o Supremo apenas no próximo dia 13, duas semanas antes de completar 75 anos, conforme seu pedido. Antes, porém, Celso de Mello vai participar da sua última sessão, quando o plenário decidirá sobre o pedido da Advocacia-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República, defendendo que Jair Bolsonaro seja ouvido por escrito no famoso inquérito que apura possível interferência na nomeação do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Mas o Senado deve apressar o processo de análise e votação do nome do desembargador Kassio Marques, do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região.

Balanço preliminar aponta para desvios da Saúde no Nordeste: R$ 775 milhões

As investigações do chamado Covidão, operação que mira suspeitas de desvios no dinheiro que o Governo Federal mandou pra governadores e prefeitos, miram os R$ 1,3 bilhão firmados em contratos com dinheiro encaminhados para os Estados do Nordeste. Destes, as investigações apontam que R$ 775 milhões apresentam falhas indicando possíveis fraudes.

Comando nacional do PSL age para trazer Bolsonaro de volta

Disposto a se reaproximar do presidente Jair Bolsonaro, o comando nacional do PSL começou a aparar arestas para criar um cenário favorável a um possível retorno.

No Rio Grande do Sul, a remoção do deputado federal Nereu Crispim do comando estadual faz parte desta estratégia. Crispim vinha expondo o partido a constrangimentos.

O deputado estadual Ruy Irigaray, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, assumiu a presidência estadual do PSL. Ontem, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) oficializou a posse de Irigaray na presidência do PSL gaúcho.

Em Porto Alegre, Justiça mantem retorno das aulas presenciais

A pretensão do Simpa, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, que pedia a suspensão do retorno das atividades escolares presenciais na capital gaúcha, a partir de segunda-feira, foi rejeitada em decisão do Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública que negou a liminar requerida. O sindicato alegava risco de contágio pelo novo coronavírus. Na decisão, proferida na tarde de ontem, o juiz Murilo Magalhães Castro Filho indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O prefeito tucano Marchezan Jr. afirma que o motivo da resistência dos servidores em retornar ao trabalho é de fundo ideológico.

