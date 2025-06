Colunistas Jair Bolsonaro pede que “me dêem 50% da Câmara e do Senado para mudar o Brasil”

Por Flavio Pereira | 30 de junho de 2025

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúne com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) antes de ato na Avenida Paulista. (Reprodução/Redes sociais)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Bolsonaro participou de ato na Avenida Paulista ao lado de parlamentares, ex-ministros de Estado e governadores aliados, sob o mote “Justiça Já” e sinalizou que poderá não ser candidato ao Planalto em 2026, mas pediu apoio para ter maioria no congresso Nacional:

– Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil. Nem eu preciso ser presidente. O presidente do PL Valdemar [Costa Neto] me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês”, declarou Jair Bolsonaro.

Governo Lula poderá aplicar IPVA em bicicletas para aumentar arrecadação?

Circulou com intensidade nos últimos dias no meio político e nas redes sociais a ideia de começar a cobrar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA para bicicletas. Esse assunto dividiu opiniões entre ciclistas e especialistas em mobilidade.

O imposto é obrigatório para automóveis, motocicletas e outros veículos motorizados. A informação repete uma fake news já desmentida em 2023, afirmando que o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estariam estudando a possibilidade de emplacar bicicletas para cobrar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e aumentar a arrecadação.

Não há qualquer proposta, projeto de lei ou declaração oficial do governo federal que indique a intenção de tributar bicicletas. A Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso III, estabelece que: “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores”. Cabe, portanto, aos estados a legislação sobre esse imposto, o que já elimina a possibilidade de ação direta da União nesse caso.

Governador Eduardo Leite anuncia R$ 200 milhões para obras em Canoas

A prefeitura de Canoas protocolou uma série de projetos somando um total de R$ 500 milhões para ações de proteção contra as cheias. No sábado, o governador Eduardo Leite c0nversou com o prefeito Airton Souza, e confirmou que um projeto de R$ 200 milhões para obras urgentes de contenção, já possui pareceres favoráveis os recursos serão liberados ainda no mês de julho. Ao final do encontro com Airton Souza e técnicos da prefeitura, o governador confirmou:

– Estamos encaminhando R$ 200 milhões para Canoas e avaliando mais recursos. Estamos ao lado dessa importante e querida cidade do nosso Rio Grande”.

Senador Hamilton Mourão defende recursos do Minha Casa Minha vida para imóveis atingidos por enchentes

O senador Hamilton Moirão reafirmou neste final de semana, após realizar um roteiro por cidades atingidas pelas enchentes, como Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, e Encruzilhada do Sul, defendeu a aprovação do projeto de lei (PL 4.720/2024) que permite que recursos do programa Minha Casa Minha Vida sejam usados para reconstruir imóveis danificados por enchentes, deslizamentos ou incêndios. A medida garante que as famílias afetadas tenham acesso à moradia digna e segura, sem precisar se afastar de suas comunidades de origem. A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) com relatório favorável do senador Hamilton Mourão. Mourão destacou que tragédias como as do Rio Grande do Sul e da Amazônia escancaram a urgência de soluções concretas para a população vulnerável. O parecer do senador também reforça critérios de sustentabilidade, prevenção e resiliência nas obras, priorizando a segurança a longo prazo.

Governador Tarcísio de Freitas libera bombas de drenagem para Canoas

Atendendo um pedido formal do prefeito Airton Souza de Canoas, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou ontem (30) o empréstimos de quatro microbombas flutuantes de alta potência, pertencentes à SABESP, para reforçar a drenagem nas áreas mais afetadas da cidade. A informação foi dada ontem pelo governador, ao deputado federal Luciano Zucco, durante encontro que tiveram antes do ato político realizado na capital paulista.

STF desarrumou o regulamento do Marco Civil da Internet

Ouvindo especialistas, o site Antagonista avalia que, na sanha por controlar as redes sociais, os ministros do Supremo acabaram desarrumando o que tinha sido arrumado pelo Marco Civil da Internet aprovado pelo Congresso Nacional. O STF impôs às plataformas de qualquer tamanho, responsabilidade sobre os conteúdos publicados, mesmo antes de mediação judicial.

O Antagonista ouviu uma das maiores referências brasileiras no assunto, Ronaldo Lemos, que atuou como membro do Conselho de Supervisão da Meta (Facebook), que resumiu assim a alegada tentativa dos ministros de civilizar o ambiente virtual no país:

– A intervenção do STF é como alguém que vai operar o coração e ao sair da cirurgia descobre que foi operado também no pâncreas, no fígado, nas pernas e no cérebro. O STF foi chamado para resolver um problema específico e passou a faca geral.”

Troca na Secretaria de Administração

O prefeito Sebastião Melo precisará pensar em um substituto para Cassiá Carpes, que anunciou a sua saída do cargo de secretário de Administração de Porto Alegre. Cassiá, que é vereador suplente pelo Cidadania, está deixando o cargo para se submeter a uma cirurgia nos próximos dias.

Ciro Nogueira ungiu Covatti Filho, pré-candidato ao Piratini?

Causou apreensão em lideranças da base, o anúncio do presidente estadual do PP, deputado federal Covatti Filho de que seu nome teria sido ungido como pré-candidato ao Piratini, pelo presidente nacional, senador Ciro Nogueira (PP-PI). Presidente em exercício do PP, o deputado federal Afonso Hamm ameniza o fato, indicando que existem outros pré-candidatos cogitados, como o deputado Ernani Polo e o atual ministro do TCU, Augusto Nardes. O Progressista gaúcho criou uma Comissão Eleitoral para definir eventual candidatura própria e a política de alianças.

