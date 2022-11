Política Jair Bolsonaro vai ao Planalto pela quarta vez em novembro

29 de novembro de 2022

Presidente tem permanecido em reclusão no Palácio da Alvorada – residência oficial – desde a derrota nas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi nesta terça-feira (29) ao Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, em Brasília. Esta é a quarta vez que Bolsonaro vai ao local no mês de novembro.

O presidente tem permanecido em reclusão no Palácio da Alvorada – residência oficial – desde a derrota nas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois de perder a disputa presidencial, Bolsonaro tem recebido poucos aliados e evitado agendas públicas.

Na semana passada, ele esteve duas vezes no Palácio do Planalto. Antes disso, foi ao local no dia 3 de novembro, quando recebeu, para um breve cumprimento, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Viagem

Neste final de semana, o presidente fez sua primeira viagem após as eleições para participar de uma cerimônia de formatura de militares em Resende, no Rio de Janeiro.

No dia 31 de outubro, um dia depois do segundo turno das eleições, ele se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Planalto.

Agenda

O único compromisso previsto na agenda oficial de Bolsonaro desta terça está marcado para 15h, uma audiência com Renato de Lima França, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Embora não tenha sido registrado na programação oficial, o presidente recebeu pela manhã o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvea Vieira.

