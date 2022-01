Rio Grande do Sul Janeiro é o mês com maior número de contágio pela Covid no Estado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Mais 4.851 novos casos foram confirmados neste domingo (30) pela Secretaria Estadual da Saúde. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo Mais 4.851 novos casos foram confirmados neste domingo (30) pela Secretaria Estadual da Saúde. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

Com mais 4.851 novos casos confirmados neste domingo (30) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o total de casos de Covid-19 registrado em janeiro no Rio Grande do Sul chega a 316.319, uma média de 10,2 mil casos por dia. É o maior número de diagnósticos confirmados em um único mês.

Em comparação a dezembro, quando o órgão reportou 12.964 casos confirmados para a doença, o crescimento é de 2.340%, mais de 24 vezes maior ao registrado naquele mês. A explosão da doença em janeiro acontece, principalmente, por conta da variante ômicron.

Em 15 dias, as internações mais do que dobraram no Estado, passando de 252, no dia 16 de janeiro, para 529 até o início da noite deste. É o maior número de leitos de terapia intensiva ocupados por conta da Covid-19 em cinco meses. Desde 31 de agosto, quando eram 546 casos confirmados para a doença, não havia tantos pacientes em estado grave em decorrência da doença.

