Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Em relação a dezembro de 2023, a queda é de 50%. Foto: Alex Rocha/PMPA

O mês de janeiro teve apenas uma ocorrência de assalto a transporte coletivo, conforme registrado pelo Fórum Transporte Seguro. Se comparado com o mesmo período de 2023, a redução é de 80%. Em relação a dezembro de 2023, a queda é de 50%. Esse é o terceiro mês consecutivo em que o Fórum registra queda nos índices de assaltos.

“A diminuição expressiva quando relacionamos com janeiro do ano anterior mostra como a realização deste trabalho é importante, principalmente por ser feito de forma conjunta com os órgãos de segurança e os operadores do transporte”, ressalta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Além da EPTC, integram o Fórum Transporte Seguro Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo. Desde 2016, o grupo realiza reuniões mensalmente, visando a ações integradas para diminuir os números de registros.

Assaltos a ônibus

2016 – 915

2017 – 612

2018 – 400

2019 – 191

2020 – 140

2021 – 61

2022 – 40

2023 – 55

2024-02-14