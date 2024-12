Colunistas Jango vive

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Esta sexta-feira (6) marca o dia em que há 48 anos, falecia meu avô João Goulart no exílio. Morte suspeita de assassinato. Para mim, o presidente brasileiro que em menos tempo na presidência, foi o único que buscou profundas reformas nas estruturas Estatais, estruturas viciadas estas que seguem prejudicando até hoje aos menos favorecidos economicamente.

Por muito tempo, tendo Jango como exemplo em minha vida, tentei buscar seu mesmo caminho na política. Não consegui. No fim acabei por descobrir que não tenho perfil para a política, que exige uma dose de cinismo, mentira e maldade que eu jamais conseguirei atingir.

Por isso, me afastei para buscar outros caminhos. Porém, o orgulho imenso que tenho por meu avô, por sua coragem e desprendimento por fazer o que deve ser feito, mesmo num mundo com tanta maldade, cinismo e mentiras que o levaram a morrer na solidão no exílio, segue me dando a luz em tempos em que a escuridão muitas vezes é a regra.

Obrigado por você ser um exemplo, me avô! Você faz muita falta por aqui.

Christopher Goulart é advogado, escritor e ex-suplente de Senador.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/jango-vive/

Jango vive

2024-12-06