Brasil Janja anuncia que Paulinho da Viola, Margareth Menezes e pastor Kleber Lucas farão shows na posse de Lula em Brasília

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Segundo a esposa do presidente eleito, o evento no próximo dia 1º de janeiro terá transmissão comandada pelo humorista Paulo Vieira. (Foto: Reprodução/Twitter)

A futura primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, disse que mais quatro cantores confirmaram presença no show da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Presidência da República: Paulinho da Viola, Margareth Menezes, pastor Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves.

Segundo Janja, o evento no próximo dia 1º de janeiro em Brasília terá transmissão comandada pelo humorista Paulo Vieira e pela apresentadora Titi Müller.

“Oi, gente, passando pra contar novidades pra vocês do Festival do Futuro, a Alegria Vai Tomar Posse. Temos mais quatro nomes confirmados: Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Margareth Menezes e Paulinho da Viola vão estar conosco no Festival do Futuro. Vai ser muito lindo, estamos aguardando todo mundo lá”, disse a petista em uma rede social.

“E também vamos fazer uma transmissão muito legal, que vai ser comandada pelo Paulo Vieira e pela Titi Müller. Vai ser muito lindo gente, estou muito feliz. Vamos fazer uma festa bonita, em Brasília, no dia 1º de janeiro”, acrescentou Janja.

A esposa de Lula ficou responsável pela organização da cerimônia de posse do petista, que sucederá Jair Bolsonaro (PL) na Presidência da República. O evento, segundo Janja, terá mais de 20 apresentações.

