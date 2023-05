Política Janja nos acusou só para comprar móveis sem licitação, diz Michelle Bolsonaro

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Lula (PT) e Janja ocuparam a residência oficial da Presidência no dia 6 de fevereiro deste ano. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) declarou em entrevista que a atual primeira-dama Janja Lula da Silva acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de roubar a mobília do Palácio da Alvorada com o pretexto para poder “comprar móveis novos sem licitação”.

“Você acha que eu vou rebater a Janja porque ela nos acusou de ter roubado os móveis do Palácio? Foi tudo pretexto para comprar móveis novos, sem passar por licitação”, declarou Michelle à revista Veja em entrevista publicada nessa sexta-feira (19).

Lula e Janja se mudaram para o Palácio da Alvorada em 6 de fevereiro de 2023. Antes, estavam morando em um hotel na região central de Brasília desde as semanas seguintes ao 2º turno da eleição de 2022.

Em relação ao aspecto luxuoso das peças, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) afirmou, em abril, que “a composição do mobiliário do Palácio da Alvorada sempre foi mista, com móveis nacionais e estrangeiros”.

Segundo despacho do TCU (Tribunal de Contas da União), o casal gastou R$ 379.428 em 11 móveis, incluindo um sofá reclinável no valor de R$ 65.140 e uma cama de R$ 42.230.

Relatos de mau uso

Em janeiro, a atual primeira-dama recebeu uma equipe da Globo no palácio da Alvorada para mostrar o estado dos móveis e estruturas deixados pelo governo Bolsonaro, acusando o ex-presidente e sua mulher de danificar os móveis e estruturas da residência.

Entre as peças danificadas havia uma poltrona rasgada, uma mesa com a quina lascada, piso desgastado e com tábuas soltas, tapetes puídos, infiltração no teto, além de obras de arte, móveis e peças que foram retiradas do local.

Manutenções

Segundo apuração do site Poder360, reparos no Palácio da Alvorada são comuns quando há troca de presidência. Em 1994, o então presidente Itamar Franco determinou reformas nas partes elétrica e hidráulica, além de mandar pintar as principais áreas.

Em 2004, durante o 1º ano de governo Lula, foi determinado a instalação de ar condicionado, recuperação de pisos, reforma de copas e banheiros, pintura, impermeabilização e modernização dos elevadores.

Já em 2017, no governo de Michel Temer, móveis foram substituídos e uma tela de proteção foi instalada na sacada do 1º andar por causa do filho, na época com 8 anos.

