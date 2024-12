Política Janja pede mais mulheres no Judiciário e diz que 2024 foi “difícil”

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

A primeira-dama Janja Lula da Silva, na homenagem do grupo Prerrogativas nessa sexta (6). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, afirmou, em discurso na noite de sexta-feira (6), que 2024 foi um ano difícil, mas que houve “sementes plantadas”. A fala ocorreu durante festa do grupo de advogados Prerrogativas, em São Paulo, no qual Janja foi homenageada.

Os coordenadores do grupo destacaram a trajetória da primeira-dama, antes e depois da posse para o terceiro mandato de Lula. “As mulheres precisam se sentir representadas no Judiciário. Então, a gente segue junto num Judiciário com mais igualdade de gênero e mais qualidade. Temos muita caminhada e a gente sabe disso. Não é um caminho fácil”, declarou Janja.

Lula e Janja vieram do Uruguai, onde participaram da Cúpula do Mercosul, diretamente para São Paulo. O presidente teria dito que as atenções deveriam ser para Janja, preferiu não discursar e, segundo apurou a analista de política Basília Rodrigues — e se emocionou ao ouvir o discurso dela.

Na fala, a primeira-dama se emocionou ao lembrar do período em que Lula esteve preso, em Curitiba, como consequência das investigações da Operação Lava Jato.

O evento realizado na zona oeste da capital paulista contou com a presença de ministros e secretários do governo Lula. O presidente acompanhou o evento de uma área reservada, ao lado dos ministros Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e de Anielle Franco, da Igualdade Racial.

Os discursos políticos também deram tom à festa.

Coordenadores do grupo, os advogados Bruno Salles e Marco Aurélio de Carvalho criticaram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, além da proposta que prevê perdão aos investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Papel de Janja

Janja trabalha para ser uma voz ativa e influente na administração atual. Sua presença em eventos oficiais e informais sublinha seu papel de parceira política, contribuindo com perspectivas valiosas para as decisões do governo. A relação estreita com o presidente Lula permite que ela participe ativamente de debates cruciais, como igualdade racial, direitos humanos e inclusão social.

Durante a Cúpula do Mercosul no Uruguai, por exemplo, Janja acompanhou Lula em discussões significativas para o bloco econômico, reforçando o compromisso do governo de adoptar princípios de equidade e inclusão nas políticas regionais.

O ano de 2024 apresentou múltiplos desafios para o governo, conforme reconhecido por Janja em seus discursos. Contudo, ela também mencionou as “sementes plantadas”, destacando avanços em diversas áreas, apesar das adversidades. A primeira-dama tem sido uma defensora fervorosa de novas políticas públicas que buscam reduzir as desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. As informações são dos portais de notícias CNN e Terra.

