Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Toda população acima de 40 anos que tomou a Janssen no esquema primário deverá tomar um terceiro reforço. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (20) que os vacinados com a Janssen no esquema primário deverão procurar novas doses de reforço.

Até então, pessoas com mais de 18 anos que receberam o imunizante da Johnson & Johnson deveriam aguardar dois meses para receber o primeiro reforço. Já as pessoas com mais de 50 anos estavam liberadas para receberem a segunda dose de reforço quatro meses depois.

Veja como ficou a nova orientação:

— 18 a 39 anos: deverá receber um segundo reforço (terceira dose) quatro meses após o primeiro reforço;

— 40 anos ou mais: deverá receber um terceiro reforço (quarta dose) quatro meses após o segundo reforço.

A recomendação do ministério é que sejam usadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.

40 anos

O governo também liberou a quarta dose (ou segunda dose de reforço) da vacina contra a covid para pessoas acima de 40 anos. Segundo Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, esse novo grupo já pode procurar os postos de saúde para receber a dose.

A recomendação é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do primeiro reforço.

Até agora, o ministério havia liberado essa dose apenas para pessoas com 50 anos ou mais, além de imunossuprimidos e trabalhadores da saúde.

Doses por grupo para qualquer uma das vacinas:

— Maiores de 40 anos: quatro doses

— 12 a 39 anos: três doses

— 5 a 11 anos: duas doses

A pasta também apresentou um balanço sobre a vacinação no País. Segundo o ministério, pessoas não vacinadas tiveram risco de ter covid grave ou ir a óbito de 6 a 9 vezes maior do que pessoas vacinadas durante os primeiros meses de 2022.

Vacinação no País

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta segunda mostram que 167.065.686 brasileiros estão totalmente imunizados ao tomar a segunda dose ou a dose única de vacinas. Este número representa 77,77% da população total do País. O reforço foi aplicado em 98.572.582 pessoas, o que corresponde a 45,88%.

A população com 5 anos de idade ou mais (vacinável) que está parcialmente imunizada é de 89,38% e a parcela com 5 anos ou mais que recebeu as duas picadas é de 83,47%. A dose de reforço foi administrada em 54,87% da população com 12 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço.

No total, 12.796.052 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa quase 62,42% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose. Ainda nesta parcela, 7.571.941 estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose de vacinas, o que corresponde a 36,94% da população deste grupo.

