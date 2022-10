Saúde Jantar depois das 22h desacelera metabolismo e aumenta fome na manhã seguinte, diz estudo de Harvard

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

As pessoas que comeram mais tarde queimaram as calorias mais lentamente e apresentaram aumento de gordura. Foto: Reprodução As pessoas que comeram mais tarde queimaram as calorias mais lentamente e apresentaram aumento de gordura. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Jantar depois das 22h aumenta o risco para o desenvolvimento da obesidade. É o que aponta um novo estudo feito por pesquisadores da Universidade Harvard e publicado revista científica Cell Metabolism. A refeição feita tão tarde foi associada pelos cientistas à desaceleração do metabolismo nas horas após ao jantar e ao aumento da fome na manhã seguinte.

Do estudo participaram 16 voluntários com sobrepeso ou obesidade entre 20 e 60 anos. Eles foram divididos em dois grupos: os que precisavam fazer a última refeição do dia às 18h e os que deveriam jantar às 22h. Ambos comeram a mesma refeição oferecida pelos pesquisadores.

Ao longo do dia, os voluntários fizeram anotações o nível de apetite e fome que estavam sentindo. Além disso, os pesquisadores recolheram dados sobre a temperatura do corpo e gasto energético, e ainda coletaram amostras de sangue. Os cientistas também controlaram os fatores ambientais que pudessem causar interferência no estudo, como prática de exercícios, sono e exposição à luz.

Todos os voluntários foram instruídos a ir dormir e acordar no mesmo horário nas três semanas que antecederam o experimento, que durou 12 semanas.

Os resultados apontaram que as pessoas que fizeram a última refeição às 22h queimaram menos calorias no dia seguinte e tiveram uma produção maior do hormônio grelina, associado à fome, em comparação com as que se alimentaram até às 18h. Alimentar-se mais tarde dobrou a sensação de fome, apontaram os cientistas.

Os exames de sangue apontaram também que os voluntários que comiam mais tarde tinham níveis mais baixos de compostos químicos que regulam a saciedade após as refeições, como o hormônio leptina.

“Durante o episódio de vigília de 16 horas, a ingestão tardia diminuiu a leptina média em 16% e aumentou a relação grelina: leptina em 34%, consistente com o aumento da probabilidade de fome durante esse período”, escreveram os autores no estudo.

As pessoas que comeram mais tarde queimaram as calorias mais lentamente e apresentaram aumento de gordura. Segundo os pesquisadores, quem se alimentou mais tarde gastou 5,03% a menos de caloria em comparação com aqueles que jantaram mais cedo.

