Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Autoridades locais buscam "arranjos internacionais" para detê-lo. (Foto: Reprodução)

O brasileiro Anderson Robson Barbosa, de 33 anos, teve o nome colocado na lista nacional de procurados, no Japão. Ele é apontado como autor dos assassinatos de sua mulher, Manami Aramaki, de 29, e da sua filha mais velha Lily, de 3.

Os crimes aconteceram em 21 de agosto e o suspeito fugiu do país no dia seguinte. As autoridades locais agora investigam a situação do brasileiro e buscam “arranjos internacionais” para conseguir detê-lo.

A polícia da província de Osaka emitiu um mandado de prisão contra Barbosa em 22 de agosto. Na última quarta-feira (31), a corporação divulgou imagens do brasileiro no aeroporto de Narita pouco antes de embarcar para o Brasil.

As vítimas foram encontradas mortas em um apartamento no bairro Higashi, na cidade de Sakai, no dia 24 de agosto. Havia uma faca ensanguentada perto dos dois corpos. A polícia investiga se a arma branca foi usada no crime.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, os investigadores descobriram que Barbosa estava em um trem da Estação Hatsushiba, a cerca de 1 quilômetro ao norte de sua casa, na manhã do dia 21. Depois de passar por Osaka e Namba, o brasileiro foi para o aeroporto de Narita e partiu para o Brasil na noite do dia 22.

De acordo com a polícia, Barbosa tem cerca de 1,70m de altura e tem uma caveira tatuada no braço direito e um dragão tatuado no abdômen.

O brasileiro é natural de Londrina, no Paraná. Segundo a imprensa local, ele teria ligado para seu empregador relatando que havia quebrado um osso e ficaria ausente por duas semanas. As imagens das câmeras de segurança não mostraram qualquer sinal de fratura.

Morte de brasileiro

Um brasileiro morreu na última semana sob custódia da agência de imigração dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). O órgão afirmou que a autópsia ainda vai determinar a causa da morte.

Kesley Vial, de 23 anos, foi detido na cidade de El Paso, no Texas, por agentes da patrulha de fronteira depois de entrar no país sem documentação. A imigração americana diz que o brasileiro teria sido capturado em 22 de abril, mas admite que a data pode não ser exata.

Vial foi transferido para a custódia da ICE em El Paso em 29 de abril para aguardar o seu procedimento de deportação. Enquanto o processo estava em andamento, ele foi levado para um centro de detenção em Torrance, no estado do Novo México, vizinho ao Texas.

Em 17 de agosto, o brasileiro foi encontrado inconsciente por funcionários do centro de detenção. Segundo a ICE, a equipe médica do local fez os primeiros-socorros e pediu o apoio de paramédicos, que o atenderam no local e o transferiram para o Hospital da Universidade do Novo México, onde ele morreu 10 dias depois. A ICE disse que notificou os órgãos apropriados a respeito da morte, incluindo o consulado brasileiro em Houston, Texas, e que está “realizando uma revisão abrangente deste incidente”. A equipe do hospital notificou os parentes mais próximos de Vial. A agência afirmou ainda que todos os imigrantes em suas unidades de detenção recebem assistência e que destina US$ 315 milhões por ano em serviços de saúde às pessoas sob sua custódia.

