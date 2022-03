Esporte Japão e Arábia Saudita garantem vaga na Copa do Catar; veja as seleções classificadas

Jogadores do Japão comemoram vaga no Mundial do Catar. (Foto: Reprodução)

Mais duas seleções carimbaram o passaporte para o Catar nesta quinta-feira (24). O Japão derrotou a Austrália por 2 a 0, fora de casa, pelas Eliminatórias da Ásia, e garantiu vaga na Copa do Mundo. O resultado beneficiou a Arábia Saudita, que também acabou se classificando para o Mundial.

Com o resultado, 17 seleções já estão com presença confirmada na Copa. São elas: Catar (país-sede), Brasil, Argentina, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Dinamarca, Alemanha, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suiça e Holanda. Outras 15 vagas ainda estão abertas.

Ambos os gols do Japão diante da Austrália foram marcados no fim do duelo entre as seleções. Kaoru Mitoma balançou as redes aos 44 e aos 49 do segundo tempo, decretando a vitória japonesa em Sydney.

Com apenas mais um jogo para disputar, os australianos se mantêm na terceira colocação do Grupo B das Eliminatórias Asiáticas, com 15 pontos, e não tem mais chances de alcançar a Arábia Saudita, vice-líder da chave, com 19 pontos. O Japão está isolado na ponta, com 21.

Esta será a sétima vez consecutiva que o Japão disputa uma Copa do Mundo. No Mundial da Rússia, a seleção nipônica chegou a abrir 2 a 0 sobre a Bélgica nas oitavas, mas levou a virada no lance final. Os belgas foram os algozes no Brasil na fase seguinte.

Por sua vez, esta será apenas a sexta vez que a Arábia Saudita vai para um Copa do Mundo. A Austrália, que apesar de ficar na Oceania disputa as competições da Ásia, vão disputar a repescagem.

