Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

O Japão, que implementou restrições nas fronteiras desde o início da pandemia de covid-19, afrouxou as medidas no início deste mês. (Foto: Agência Brasil)

O governo do Japão está com as suas fronteiras para viajantes de todos os países. A medida foi tomada na tentativa de conter a propagação da ômicron, nova variante do coronavírus detectada inicialmente na África do Sul.

A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, apenas três semanas depois do governo afrouxar algumas restrições para permitir a entrada no país de estudantes e estagiários estrangeiros, além de viajantes comerciais.

“Proibimos todas as [novas] entradas de cidadãos estrangeiros de todo o mundo a partir de 30 de novembro”, anunciou Kishida na última segunda (29), acrescentando que “está pronto para receber críticas por ser cauteloso” e frisando que medidas são temporárias, até que se tenha mais informações sobre a nova cepa. Segundo o premiê, os japoneses que retornarem do exterior, de nove Estados e países da África do Sul, onde infecções com a nova variante foram identificadas, terão que se submeter a “medidas de isolamento rigorosas baseadas no risco”. “Estas são medidas temporárias e excepcionais que estamos tomando por uma questão de segurança, até que haja informações mais claras sobre a variante Ômicron”, disse Kishida, que não revelou quanto tempo as restrições vão permanecer em vigor. O Japão, que implementou restrições nas fronteiras desde o início da pandemia de covid-19, afrouxou as medidas no início deste mês, mas manteve o país fechado para turistas. Na semana passada, o país já havia anunciado a extensão da quarentena em hotéis para 10 dias para visitantes da África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue, além de Malawi, Moçambique e Zâmbia. Portugal O governo de Portugal não hesitará para aumentar as restrições contra a covid-19 durante as festas de Natal se elas forem necessárias para controlar uma disparada recente de casos da doença, disse o primeiro-ministro português, António Costa, nesta quarta-feira (1º). O país voltou a declarar a situação de calamidade nesta quarta porque, segundo Costa, o país “não está tão bem quanto queria estar”. Portugal já esteve nessa mesma situação entre 1º de maio e 30 de setembro. A situação de calamidade é o nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Base da Proteção Civil, acima das situações de contingência e de alerta. Esta última estava em vigência até esta quarta. Apesar de o país ter um dos índices de vacinação mais elevados do mundo, um aumento recente de infecções e o surgimento da variante ômicron do coronavírus levaram o governo a readotar algumas restrições. Quando indagado se o governo pode adotar mais medidas restritivas durante o período natalino, Costa respondeu: “Todos nós desejamos que estas medidas não sejam necessárias, mas se se tornarem necessárias, tomaremos essas medidas”. “Devemos estar sempre vigilantes para tomar novas medidas, se necessário. É assim que temos vivido nos últimos dois anos e temos conseguido prevalecer, embora tenha sido difícil para todos”, disse o premiê aos repórteres.

