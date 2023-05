Mundo Japão, Grécia e Itália elegem os melhores azeites de oliva do mundo e Estância das Oliveiras, no RS, é reconhecida com 20 premiações

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

A Safra 2023 da Estância das Oliveiras já é reconhecida internacionalmente Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução



Neste sábado (27), a competição EVO iOOC na Itália, uma das mais qualificadas do mundo, anunciou os vencedores. Estância das Oliveiras enviou sete azeites e todos foram premiados. Foram 6 medalhas de ouro e uma de prata.

A Safra 2023 da Estância das Oliveiras já é reconhecida internacionalmente. Algumas das melhores competições de azeite de oliva extravirgem do mundo ocorridas no Japão, na Grécia e na Itália, elegeram, neste mês de maio, os melhores azeites de oliva extravirgens do mundo, e a Estância das Oliveiras, agroindústria gaúcha, localizada em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, recebeu 20 premiações comprovando a qualidade de classe mundial de seus azeites de oliva extra virgens.

No Japão, prêmio Olive Japan, foram três medalhas de ouro e três de prata. As primeiras posições ficaram com “Los Dos”, “Frantoio” e “Signature” e, na sequência, o “Blend Exclusivo”, “Arbequina” e “Koroneiki”.

Já, a competição iOOC ATHENA – Grécia (ATHENA International Olive Oil Competition), premiou seis azeites de oliva da Estância, sendo 4 com medalhas de ouro, 1 duplo ouro, 1 prata e melhor Varietal da competição. São eles “Frantoio” (medalha dupla de ouro e eleito melhor Frantoio da competição), “Los Dos”, “Blend Exclusivo”, “Signature” e “Arbequina”. “Koroneiki” recebeu a medalha de prata.

Neste sábado, no concurso mundial EVO iOOC da Itália a Estância das Oliveiras enviou 7 azeites e todos foram premiados. 6 medalhas de ouro e 1 de prata. Os azeites condecorados com a medalha de ouro foram “Blend Exclusivo”, “Signature”, “Los Dos”, “Koroneiki”, “Arbequina” e “Frantoio”. “Coratina” ficou com a medalha de Prata. O prêmio EVO iOOC Itália possui uma das mais qualificadas bancas de juízes (22 juízes de 12 países diferentes).

Em todas estas premiações as avaliações são às cegas (juízes não tem acesso a marca do azeite ou país que estão avaliando) e os principais produtores mundiais enviam seus melhores azeites para o concurso.

“É uma honra recebermos 20 prêmios em apenas três competições logo após a safra de 2023 se completar. Esses anúncios mostram que mantemos a nossa qualidade e reconhecimento em competições internacionais. A Grécia, por exemplo, é uma região com história milenar na produção de azeite de oliva. A Itália, um dos mais qualificados concursos do mundo. Trabalhamos com excelência, atingindo todos os níveis de qualidade e produtividade desde a plantação até a safra deste ano. Em 2023, todos os nossos azeites ficaram com acidez de 0,1%, uma conquista gigante, que demonstra nossa qualidade. Agradecemos a toda nossa equipe pelo empenho e dedicação e pelo nosso solo gaúcho, que segue dando frutos em níveis altíssimos de padrão de qualidade”, afirmou Lucídio Goelzer, fundador da Estância das Oliveiras.

A Estância das Oliveiras é reconhecida internacionalmente desde 2019, no ano passado teve seu azeite eleito entre os 10 Melhores do Mundo no Concurso TerraOlivo de Israel. A agroindústria de azeite de oliva está localizada em Viamão, a apenas 28 quilômetros da Capital gaúcha. A Estância recebe visitas guiadas para olivoturismo.

2023-05-28