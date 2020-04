A decisão foi tomada pelo governo do primeiro-ministro Shinzo Abe. (Foto: Divulgação)

O governo do Japão pagará 100 mil ienes – o equivalente a 930 dólares – a cada um de seus cidadãos para compensar as perdas econômicas causadas pela pandemia de coronavírus. A decisão foi tomada pelo primeiro-ministro Shinzo Abe depois de consultar os partidos da coalizão do governo.

O governo não especificou se o dinheiro será dado a cada japonês independentemente da sua renda ou idade e se, além de uma primeira parcela, o governo planeja continuar com esses desembolsos caso a pandemia prossiga.

Como em muitos países, a economia do Japão foi abalada pela Covid-19, com um forte efeito em setores como turismo e varejo. O país registra cerca de 10 mil casos de coronavírus, com mais de 200 mortes.