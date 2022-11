Notícias Jatinho luxuoso em que Lula viajou é o modelo preferido das celebridades ricas

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Craque português posou ao lado de seu Gulfstream G200 após receber prêmio honorário da Fifa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Muitas pessoas sonham ter um carro de luxo na garagem. Um pequeno grupo vai além: deseja um jato executivo para chamar de seu. O astro de filmes de ação Jackie Chan é dono de duas aeronaves Legacy, da fabricante brasileira Embraer. Luciano Huck possui um Phenom 300, da mesma marca. A aeronave faz parte de uma empresa de táxi aéreo da qual o apresentador da Globo é sócio. Tom Cruise preferiu um Gulfstream. Às vezes, ele mesmo pilota.

Um modelo de avião semelhante ao dele, de fabricação norte-americana e avaliado em R$ 200 milhões, pertence ao brasileiro José Seripieri Junior, com atuação na área de planos de saúde.

Segundo a revista ‘Forbes’, ele possui patrimônio de R$ 1,8 bilhão. Foi no jatinho do empresário que Lula fez a rota de São Paulo até o balneário Sharm El Sheikh, no Egito, para participar da Cop27, a conferência do clima da ONU.

O vice-presidente eleito e coordenador da transição de governo, Geraldo Alckmin, informou não ter sido um empréstimo, e sim uma carona.

Segundo Alckmin, não houve empréstimo da aeronave. “A informação que eu tenho é que [o avião] não é emprestado. O proprietário está indo junto para a COP, então ele também vai participar da COP, está indo junto, não tem empréstimo, estão indo juntos no mesmo avião”, afirmou Alckmin.

Lula teria sido convidado por Seripieri, de quem é amigo há muito tempo, a ocupar um assento e levar alguns convidados a bordo. Entre eles, a futura primeira-dama, Janja.

Ainda segundo o vice-presidente eleito, “estão indo mais pessoas, ex-governador, lideranças políticas, ambientais. Enfim, todos juntos”.

O Gulfstream, em suas diferentes configurações, foi o escolhido por outros famosos que não querem embarcar em voos comerciais de grandes companhias aéreas.

O magnata da tecnologia Elon Musk (novo dono do Twitter), o tenista Tiger Woods, o comediante Tyler Perry e o cineasta Steven Spielberg só viajam no próprio avião dessa categoria.

Modelo de luxo

Em matéria de luxo e modernidade, o Gulfstream G200 é objeto de desejo de qualquer bilionário. E o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo tem um modelo para chamar de seu. O jatinho foi produzido nos Estados Unidos entre 1997 e 2011 – e no caso do modelo do atacante do Manchester, matrícula EC-KBC, o ano de fabricação é 2006. Seu valor atual está avaliado em 19 milhões de euros (R$ 120 milhões).

O G200 de Ronaldo é basicamente uma suíte de luxo com asas. O modelo tem poltronas de primeira classe, camas e até um banheiro com chuveiro. Na parte de conveniência, há cozinha completa com geladeira, frigobar, forno e microondas.

