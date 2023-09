Cláudio Humberto Jatos “Lula Air” da FAB fizeram 1.480 voos este ano

Por Cláudio Humberto | 18 de setembro de 2023

Até meados de setembro, os ministros do governo Lula e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF) realizaram um total de 1.480 voos nas asas da FAB. A frota da mordomia é composta trinta aeronaves operadas na FAB pelo Grupo de Transporte Especial (GTE), que administra o privilégio dessas pessoas. Também desfrutam dessa mordomia os comandantes das Forças Armadas e o vice-presidente da República. Ministros do STF costumam pegar carona.

Rei do privilégio

O ministro que mais usou o luxo dos jatinhos foi o socialista Flávio Dino (Justiça): em apenas 8 meses e meio, fez 74 viagens nas asas da FAB.

Um luxo

Silvio Costa Filho (Portos) logo chegará aos 35 voos de Márcio França, o antecessor. É número modesto para os padrões petistas de mordomia.

Coisa certa

Demitida de maneira humilhante, ex-ministra do Esporte Ana Moser abusou pouco da mordomia: realizou pouco mais de 30 voos em jatinhos.

Voos de chefes

O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez 99 viagens. Rodrigo Pacheco, do Senado, 75. Rosa Weber, presidente do STF, 31 voos de jatinhos.

Faltam R$54 bilhões à promessa de melhorar FPM

O governo federal precisa repassar pelo menos outros R$53,8 bilhões aos municípios até o final de dezembro para cumprir a promessa do presidente Lula (PT), anunciada na sua “live” semanal, de que “ninguém receberá em 2023 menos FPM do que recebeu em 2022”. As transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) bateram recorde histórico em 2022, último ano do governo Bolsonaro: R$153,6 bilhões em valores reais. Até agosto deste ano, são R$99,8 bilhões.

Quem paga?

O buraco motivou um factoide: o governo diz que vai trabalhar para “compensar receitas” através de projeto de lei. Pediu R$12,3 bilhões.

Alta recorde

Os valores do FPM cresceram mais de 18% entre 2021 e 2022, de R$132,8 bilhões para quase R$157 bilhões.

Situação rara

Em valores sem a correção, a distribuição do FPM só caiu três vezes nos últimos 15 anos: entre 2008 e 2009; 2016 e 2017; 2019 e 2020.

Para poucos

Diária no luxuoso Lotte New York Palace, que vai acomodar Lula, Janja e a numerosa comitiva presidencial, chega a custar R$83,9 mil. A suíte tem três andares, academia, elevador, biblioteca e muito luxo para os ricaços.

Primeira vez na História

Entre as armas utilizadas para perpetrar o “golpe de Estado” no processo criminal em julgamento no Supremo Tribunal Federal, foram listadas pelo ministro do Cristiano Zanin “facas, máscaras, estilingues e machados”.

Alcance limitadíssimo

Para comemorar o Dia Nacional da Democracia, que mal foi reconhecido no dia (15), o movimento Democracia Sem Fronteiras Brasil entregou cartas a parlamentares no Congresso. O problema é que era sexta-feira.

Taxa básica

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciará na quarta-feira (20) a decisão sobre a taxa básica de juros, a Selic. A expectativa é de mais um corte de meio ponto, mas com cautela futura.

Até o diesel

Levantamento da Ticket Log que apura as vendas em postos de gasolina aponta que o preço do litro do diesel cresceu 11,86% nas primeiras duas semanas de setembro e atingiu R$6,13 em média, em todo o País.

Especialidade

Segundo estudo apresentado pela Bloomberg Economics dias atrás, a cocaína vai superar o petróleo como o principal produto de exportação da Colômbia: US$18,2 bilhões (R$87 bilhões) exportados por ano.

Efeito Streisand

A tentativa da Advocacia-Geral da União de remover da internet post do secretário de Segurança paulista sobre a “Maconha Faz o L”, droga vendida com a foto do presidente Lula, fez a postagem viralizar.

E nós pagamos

Mesmo em viagem para a Cuba, Lula sancionou a lei que dá aumento de 9% a todos os funcionários públicos federais. São R$9,6 bilhões a mais nas contas públicas este ano e outros R$13,8 bilhões no ano que vem.

Pergunta no STF

Ao reunir embaixadores estrangeiros para apresentar o eleitoreiro PAC, o Geraldo Alckmin será processado por propaganda eleitoral irregular?

PODER SEM PUDOR

Editando o Diário Oficial

Político folclórico do Rio Grande do Norte, o major Teodorico Bezerra não poupava esforços quando queria ajudar Santa Cruz, município de sua base eleitoral. Ao saber que a vizinha Nova Cruz ganharia agência dos Correios, foi à editora do Diário Oficial e mandou trocar Nova por Santa, na ordem do serviço. Santa Cruz ficou com o posto da ECT. Questionado por um adversário, anos mais tarde, Teodorico desconversou: “Sou um homem de 75 anos, de modo que só lembro do que aconteceu de seis horas da manhã para cá.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

