Mundo Javier Milei abraça papa Francisco no Vaticano após atacá-lo na campanha

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Diante de centenas de fiéis, ele curvou-se para cumprimentar e abraçar o papa argentino na Basílica de São Pedro. Foto: Vaticano/Divulgação Diante de centenas de fiéis, ele curvou-se para cumprimentar e abraçar o papa argentino na Basílica de São Pedro. (Foto: Vaticano/Divulgação) Foto: Vaticano/Divulgação

O presidente da Argentina, Javier Milei, abraçou o papa Francisco em encontro no Vaticano, neste domingo (11), depois de atacá-lo nas eleições. O líder católico foi um dos alvos do libertário, que o chamou de “comunista” e “encarnação do maligno”, e virou personagem de disputa na campanha.

Agora, no entanto, Milei dá sinais de reaproximação. Diante de centenas de fiéis, ele curvou-se para cumprimentar e abraçar o papa argentino na Basílica de São Pedro, no final da missa de canonização da beata Maria Antonia de Paz y Figueroa, conhecida como Mama Antula (1730 -1799), a primeira santa da Argentina.

Os dois líderes também conversaram antes da missa, segundo o Vaticano.

Este domingo foi um primeiro contato antes de uma audiência na manhã de segunda-feira (12) no Vaticano, na qual Francisco e Javier Milei poderão falar por mais tempo. No mesmo dia, o presidente argentino se reunirá com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e com a primeira-ministra Giorgia Meloni.

2024-02-11