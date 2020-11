Magazine Jayme Matarazzo fala de casamento com Luiza Tellechea: “Mais realizado e feliz ao lado dela”

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Ator conta como é a rotina com a mulher e fala da expectativa do primeiro filho. (Foto: Reprodução/Instagram)

Jayme Matarazzo, de 38 anos, e Luiza Tellechea, completaram quatro anos de casamento em novembro, e estão cada vez mais felizes e realizados. O ator conta que durante esse tempo juntos, só teve motivos para agradecer e celebrar a história que estão construindo lado a lado.

“A vida ao lado da minha mulher sempre foi maravilhosa. Todos os dias agradeço e me sinto muito feliz pela história que estamos construindo juntos. Posso afirmar que a cada dia que passa, me sinto mais realizado e feliz ao lado dela. Temos muitos momentos marcantes ao longo desse tempo juntos. Conhecemos muitos lugares pelo mundo, fizemos amigos por onde passamos, comemoramos muito nossa união com uma festa linda”, avalia Jayme, que espera a chegada de Antonio, o primeiro filho do casal, que deve nascer no início de 2021.

“Planejamos com muito amor a chegada do nosso primeiro filho e acho que estamos colhendo os frutos de uma relação baseada no respeito, amor e companheirismo”, diz o ator, que é filho do diretor Jayme Monjardim e da produtora Fernanda Lauer.

Casamento na quarentena

“O único benefício de atravessar momentos difíceis é a oportunidade de nos fortalecer. Acho que esse período tem sido uma descoberta do essencial, do fundamental. Minha família, minha esposa, meu filho são minhas maiores forças e prioridades. E todo período difícil que precisarmos enfrentar, faremos juntos, unidos e sairemos ainda mais fortalecidos. Por aqui foi um período de muita união, de amor puro e pleno.”

Vida de Casado

“Na minha opinião, não existe nada melhor na vida do que aprender junto, crescer junto e compartilhar sonhos. Sorte a minha ter alguém tão especial pra fazer isso”, ressalta o ator, que ainda pontuou as qualidades que mais admira na mulher.

“Sua força, seus valores e seus princípios. Minha esposa é uma mulher forte, de opinião própria, e será certamente uma supermãe.”

