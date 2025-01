Mundo Jeff Bezos se prepara para diminuir a diferença na corrida espacial com Elon Musk

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Jeff Bezos na plataforma de lançamento do foguete New Shepard, de sua empresa, a Blue Origin. (Foto: Blue Origin/Divulgação)

A corrida espacial está entrando em uma nova era, à medida que Jeff Bezos se aproxima de dois marcos que, se forem bem-sucedidos, poderão reduzir o domínio de Elon Musk.

A empresa de foguetes de Bezos, Blue Origin, está planejando lançar em breve o New Glenn, um foguete enorme que competirá diretamente com os foguetes reutilizáveis Falcon 9, da SpaceX. Em seguida, a Amazon – fundada por Bezos, que atua como presidente executivo do conselho – está se preparando para implantar o Projeto Kuiper, a rede de satélites da empresa que desafiará a rede Starlink, da SpaceX, no fornecimento de acesso à internet do espaço em órbita baixa da Terra.

Juntos, o New Glenn e o Projeto Kuiper talvez sejam a tentativa mais ambiciosa dos últimos anos de enfrentar o rígido controle da SpaceX sobre o mercado espacial comercial.

O novo foguete e os satélites também representam um novo capítulo na rivalidade de longa data entre os bilionários por trás da Amazon e da Tesla. A Amazon se tornou uma das marcas de varejo mais reconhecidas do mundo, enquanto a Tesla dominou o mercado de carros elétricos. Mas Musk tem tido muito mais sucesso no espaço.

A SpaceX reformulou a forma como os foguetes são construídos e lançados desde que Musk a fundou há mais de duas décadas. Seus propulsores de foguetes reutilizáveis reduziram o custo e aumentaram a frequência com que as cargas úteis podem ser colocadas em órbita. Para transportar coisas como satélites, bem como carga e tripulação para estações espaciais, os governos e outros clientes às vezes têm poucas outras opções.

Com lançamentos a cada poucos dias, a SpaceX transportou cerca de 85% de toda a massa orbital colocada no espaço no trimestre mais recente – 12 vezes mais do que o segundo maior lançador, a principal empresa contratada pelo governo da China. A SpaceX realizou mais de 130 lançamentos este ano e está testando um foguete ainda maior, chamado Starship.

A rede Starlink da SpaceX tem mais de 6 mil satélites posicionados acima do globo. Ela atende a mais de quatro milhões de clientes e se tornou um fornecedor essencial de internet para locais fora da rede, tão variados quanto campos de batalha na Ucrânia e veículos recreativos na zona rural da Virgínia.

Investimentos

Bezos também fundou sua empresa espacial há cerca de duas décadas, mas ainda não lançou nada em órbita. Embora tenha transportado pequenos grupos de celebridades e passageiros ricos em breves viagens até o limite do espaço, a Blue Origin teve um efeito comercial limitado até o momento.

“A única razão pela qual estamos levando a Blue Origin mais a sério é porque Bezos a está financiando”, disse Chad Anderson, um investidor de startups da Space Capital. “Eles gastaram uma quantia absurda de dinheiro.” Segundo sua estimativa, são US$ 14 bilhões.

O foguete New Glenn da Blue Origin é enorme, tão alto quanto um prédio de 32 andares, e foi projetado para transportar repetidamente satélites e outras cargas para o espaço. Com um propulsor reutilizável, o New Glenn está agora no local de lançamento da Blue Origin em Cabo Canaveral, na Flórida, e espera-se que voe nas próximas semanas.

O Projeto Kuiper deveria ter começado a lançar sua constelação de 3.232 satélites antes do final deste ano, mas foi retirado do cronograma de seu fornecedor de foguetes, a United Launch Alliance, uma joint venture entre a Boeing e a Lockheed Martin, em favor de missões governamentais. O lançamento foi adiado para o “início de 2025″, de acordo com a Amazon. O Projeto Kuiper testou com sucesso dois satélites em órbita este ano.

Larga escala

A empresa tem se concentrado cada vez mais em desenvolver a capacidade de fabricar foguetes em escala. No evento do DealBook, Bezos disse que achava que a Blue Origin tinha potencial para se tornar uma empresa maior do que a Amazon.

Os analistas estimam que a Amazon gastou mais de US$ 16 bilhões no Projeto Kuiper. Este ano, a empresa abriu uma instalação para fabricar os satélites em Kirkland, Washington, um subúrbio de Seattle a cerca de 15 minutos de carro do centro de fabricação da Starlink.

Até mesmo alguns dos apoiadores de Musk esperam que Bezos consiga avançar. “A SpaceX precisa de concorrência”, disse Anderson, investidor. Ele disse que Musk não apenas tinha as melhores, e muitas vezes as únicas, soluções viáveis para várias necessidades espaciais, mas, como conselheiro próximo do presidente eleito Donald J. Trump, também estava em uma posição invejável para influenciar a agenda de Trump. (Estadão Conteúdo)

