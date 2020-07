Mundo Jennifer Aniston será a madrinha da filha de Katy Perry

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Retrato de Jennifer Aniston de 1995, que será leiloado. (Foto: Mark Seliger/Divulgação)

Katy Perry e Orlando Bloom já escolheram quem vai ser a madrinha da primeira filha do casal. A escolhida, segundo o jornal “Daily Mirror”, foi Jennifer Aniston, amiga da cantora há cerca de dez anos. Segundo a publicação, a atriz chorou de emoção com o convite.

“Jennifer está bastante comovida e chorou quando perguntaram a ela”, disse uma fonte. ““Katy e Jen são muito próximas. Durante o isolamento, eles fizeram caminhadas distanciadas e passaram muito tempo colocando o papo em dia.” Jennifer já é madrinha da filha de Courteney Cox, Coco, de 16 anos.

Máscara

Recentemente Jennifer Aniston voltou ao Instagram para publicar uma foto dela usando uma máscara para se proteger do coronavírus. A atriz surpreendeu por estar sem uma gota de maquiagem para dar uma importante mensagem aos seus seguidores sobre a covid-19 e o uso de acessórios de proteção.”Entendo que as máscaras são inconvenientes e desconfortáveis. Mas você não acha que é pior que as empresas estejam fechando… empregos estão sendo perdidos … profissionais de saúde estão atingindo a exaustão absoluta? E muitas vidas foram levadas por esse vírus porque não estamos fazendo o suficiente.”, começa dizendo.A atriz se mostrou preocupada com o egoísmo de muitas pessoas que parecem não importar-se em se proteger e principalmente em proteger seus semelhantes.

“Eu realmente acredito na bondade básica das pessoas, então eu sei que todos nós podemos fazer isso, mas ainda assim, muitas pessoas em nosso país se recusam a tomar as medidas necessárias para achatar a curva e manter uma à outra segura. As pessoas parecem preocupadas com seus ‘direitos serem tirados’ ao serem solicitadas a usar uma máscara. Esta recomendação simples e eficaz está sendo politizada às custas da vida das pessoas. E realmente não deveria ser um debate”, criticou.A ex-atriz de Friends fechou a mensagem pedindo aos seus seguidores: “Se você se importa com a vida humana, por favor … apenas use uma maldita máscara e incentive as pessoas ao seu redor a fazer o mesmo”, escreveu. O post foi curtido por mais de 6,4 milhões de pessoas na rede social.

Doação

Jennifer Aniston resolveu leiloar uma de suas fotos mais icônicas para ajudar na arrecadação de fundos para o alívio da Covid-19, nos Estados Unidos. A atriz, que foi fotografada sem roupa por Mark Seliger, está oferecendo um retrato nu em preto e branco de 1995 que ele tirou da ex-estrela de ‘Friends’.

No Instagram, Jennifer anunciou sua ajuda. Retratos de outras estrelas como Leonardo DiCaprio e Billie Eilish também fazem parte do leilão.A atriz também participa da campanha BlackOutTuesday (Terça negra) pela morte de George Floyd, onde os famosos estão publicando em suas redes sociais uma fotografia completamente negra para lembrar que ‘Vidas negras importam’.Aniston seguiu o exemplo de várias celebridades como Khloe Kardashian, Halle Berry, Jennifer Lopez.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo