Inter Jô, ex-Corinthians, Atlético-MG e Inter, encerra carreira após experiência frustrante na Arábia

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Jogador se aposenta do futebol aos 35 anos após boas passagens pelo futebol brasileiro

O atacante Jô, protagonista de boas passagens no futebol brasileiro, anunciou neste domingo (26), que está se aposentando dos gramados. Aos 35 anos, o agora ex-jogador disse, em entrevista à Rádio 365, que decidiu encerrar a carreira por causa da experiência ruim que teve na Arábia Saudita, por onde teve uma passagem muito breve como jogador do Al-Jabalain, da segunda divisão. Lá, jogou apenas uma partida e rescindiu o contrato cinco dias após assiná-lo.

“Depois desse último episódio que eu tive na Arábia Saudita, muito difícil, cheguei lá e o clube não tinha estrutura suficiente para um jogador profissional. Uma cidade árabe, bem fechada, pequena. Bati um papo com o presidente, nós dois conversamos, rescindi o contrato e eu voltei. Fiquei sete, oito dias longe. Era a hora”, disse.

Jô também revelou planos de seguir atuando em algum segmento dentro do futebol, provavelmente como empresário. “Em primeira mão nesta entrevista, quero deixar claro que, a partir de hoje, o Jô encerra o ciclo dentro do futebol profissional, e aí o João Alves de Assis Silva vai ter continuidade na vida pessoal, claro dentro do futebol porque é o lugar que me abriu muitas portas e conhecer tanta gente. Por tudo o que passei na vida, acho que vou seguir no caminho de empresário”, afirmou.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Jô ainda ostenta o posto de jogador mais jovem a anotar um gol pelo clube. Quando tinha apenas 16 anos, balançou a rede pela primeira vez durante a vitória por 3 a 1 sobre o Inter, no Pacaembu, em 2003. Permaneceu no time alvinegro até 2005 e fez parte do grupo campeão brasileiro daquele ano.

Em 2011, quando acertou com o Inter, clube no qual não teve bons números, além de ter acumulado episódios de indisciplina até ser dispensado. Em entrevistas recentes, ele já admitiu que foi “punido por merecimento”.

