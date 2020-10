Brasil João de Deus é transferido para hospital do Distrito Federal após quadro se agravar, diz defesa

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

O médium João Teixeira de Faria, popularmente conhecido como João de Deus. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O médium João Teixeira de Faria, popularmente conhecido como João de Deus. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O médium, João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, teve piora no quadro de saúde e precisou ser transferido para o Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Ele estava internado em um hospital particular de Anápolis, a 55 km de Goiânia, com dores no peito e fadiga. Segundo seu advogado, ele sofre de problemas cardíacos.

Ainda conforme a defesa de João de Deus, ele estava instável e a mudança se deu para estabilizar o quadro, além de ficar disponível para algum procedimento cirúrgico.

João de Deus foi condenado por abusar sexualmente de diversas mulheres em seus “atendimentos espirituais”. Ele esteve preso entre dezembro de 2018 e março de 2020, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, mas foi solto para cumprir a pena em regime domiciliar em função do alto risco de contágio da Covid-19.

A defesa do médium relatou que ele foi internado na sexta-feira (23), em Anápolis, e levado a Brasília ao final da noite do mesmo dia em “decorrência de problemas cardíacos crônicos” e que não há previsão de alta.

A saída de João de Deus teria ocorrido sem registro de autorização judicial por parte do TJ-GO (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás), mas seria passível de ser realizada em casos de urgência de saúde, sendo autorizada de forma posterior. O advogado explicou que o procedimento quando é em função emergência não segue o rito comum.

João de Deus recebeu condenação de mais de 60 anos de prisão por posse ilegal de arma de fogo além dos crimes sexuais que cometeu na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, durante atendimentos espirituais.

Até janeiro passado foram três condenações por crimes sexuais cometidos contra nove mulheres. A primeira por posse ilegal de arma de fogo, pena de 4 anos em regime semiaberto, novembro de 2019. A segunda, por crimes sexuais cometidos contra quatro mulheres, condenado a 19 anos em regime fechado, em dezembro de 2019. E, a terceira, por crimes sexuais cometidos contra cinco mulheres, sentenciado a 40 anos em regime fechado, janeiro de 2020.

