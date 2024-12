Colunistas João Luiz Vargas recorda Alceu Collares: “O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão”

Por Flavio Pereira | 26 de dezembro de 2024

João Luiz Vargas com o vereador Marcio Bins Ely, José Vecchio Filho e o deputado federal Pompeo de Mattos em uma das visitas a Alceu Collares. (Foto: Arquivo pessoal)

Atual prefeito de São Sepé, o advogado e jornalista João Luiz Vargas, amigo de muitas décadas, traz à coluna um depoimento importante. Líder do governo, Alceu Collares tornou-se o primeiro negro a ser eleito para governar o Rio Grande do Sul. João Luiz Vagas colecionou passagens importantes desta relação de confiança com o ex-governador, que partiu na véspera de Natal.

“Ele guiou o trabalhismo brasileiro por mais de oito décadas”

O amanhecer do dia 24, véspera do Natal, trouxe a dor de uma grande perda: Alceu Collares nos deixou. Um líder que não apenas protagonizou, mas guiou o Trabalhismo brasileiro por mais de oito décadas, inspirando gerações ao lado de Leonel Brizola.

Mesmo aos 97 anos, Collares seguia ativo, lúcido e apaixonado pelas causas que defendia. Natural de Bagé, guardava em seu coração um carinho especial por São Sepé. Sempre que conversávamos, ele relembrava com emoção as histórias das campanhas eleitorais e a luta incansável para construir os CIEPs, símbolo de sua dedicação à educação. Foi em São Sepé, aliás, que Neuza Canabarro, o grande amor de sua vida, deu início à sua carreira como professora, na Escola Capitão Emídio Jaime de Figueiredo.

Collares era mais que um político; era um defensor da Democracia em seu sentido mais puro. Durante os anos de chumbo da ditadura, sua coragem transformou um poema em símbolo da luta pelas Diretas Já, alimentando a esperança de um país. “O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão.”

Hoje, sua partida não significa apenas o fim de uma trajetória. Perdemos um pedaço de nossa história, de nossa essência e da alma trabalhista. Que sua memória continue a inspirar e guiar os que ainda acreditam na política como instrumento de transformação.”

Presente de Natal para Aécio Neves: arquivado inquérito da PF

O deputado federal Aécio Neves ganhou um inusitado presente de Natal: Gilmar Mendes, ministro do Superior Tribunal Federal mandou arquivar inquérito da Polícia Federal que investigava Aécio Neves por suspeita de sonegação fiscal durante sua campanha à presidência nas eleições de 2014. No despacho, nos autos da Petição 13.304 (Pet 13.304), Gilmar Mendes justifica que o inquérito magistrado alega que o inquérito da PF “excedeu seu prazo.”

Rio de Janeiro ganha presente de Natal: autorização para descumprir acordo da dívida com a União

O governo do Rio de Janeiro também ganhou um presentão de Natal, do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu suspender o aumento de 30 pontos percentuais no serviço da dívida do Estado com a União, aplicado como sanção por suposto descumprimento do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A decisão também autoriza que o estado continue pagando as parcelas da dívida nos mesmos valores de 2023 durante os primeiros seis meses de 2025. O Rio de Janeiro, que não teve uma enchente como a do Rio Grande do Sul, conseguiu convencer o ministro do STF que a sua arrecadação estadual caiu, devido a alterações legislativas recentes, como a Lei Complementar nº 194/2022.

Ronaldo Caiado diz que decreto limitando ação das polícias “é presente de Natal para o crime organizado”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado considera que o decreto do Governo Federal que limita o uso de arma de fogo pelas policias, um presente de Natal para o Crime organizado”. O comentário de Caiado na sua rede social do X:

“O crime organizado celebra hoje o grande presente de Natal recebido do presidente Lula: um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais. É o modelo PT-venezuelano, que parece querer incendiar o país.”

* Instagram: @flaviorrpereira

