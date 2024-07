Mundo Joe Biden, Bill e Hillary Clinton apoiam Kamala Harris para candidatura democrata; veja outros cotados

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Substituição pela vice não é automática, e Partido Democrata é livre para escolher outro nome. (Foto: Reprodução de vídeo)

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nesse domingo (21) que desistiu da sua campanha à reeleição, após semanas de pressão intensa por sua desistência por parte de congressistas democratas, megadoadores de campanha e até da imprensa. Biden, de 81 anos, deu apoio e endossou sua vice-presidente Kamala Harris, a mais cotada para substituí-lo. Em uma publicação nas redes, escreveu: “Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que tomei”, afirmou, antes de reforçar seu apoio a vice.

Kamala, de 59 anos, é a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ocupar o cargo, e, além de Biden, recebeu endosso do ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Os Clintons, que elogiaram a “extraordinária carreira de serviço” de Biden, disseram em uma declaração conjunta que estavam “honrados” em se juntar a ele para endossar Harris como a candidata democrata “e farão tudo o que puderem para apoiá-la”.

“Nada nos deixou mais preocupados com nosso país do que a ameaça representada por um segundo mandato de Trump. Ele prometeu ser um ditador desde o primeiro dia”, afirmaram.

Mas, apesar do endosso de Biden e dos Clintons, a substituição e ocupação do cargo por Kamala não são automáticas. O Partido Democrata é livre para para escolher e se reunir em torno de um candidato diferente, se preferir. Além disso, sua indicação só será oficializada quando os delegados da Convenção Nacional Democrata, marcada para agosto, em Chicago, dão seu voto. Veja os nomes cotados pelos caciques do partido para substituir o presidente Joe Biden na corrida à Casa Branca:

Gavin Newsom

Não há regra que estipule que o companheiro de chapa substitua automaticamente o candidato em exercício. É por isso que também é citado o nome do governador da Califórnia, Gavin Newsom, além da vice-presidente.

O democrata, de 56 anos e ex-prefeito de San Francisco, lidera há cinco anos o estado mais populoso do país, a Califórnia, que transformou em um santuário para o direito ao aborto.

Ninguém duvida de suas ambições presidenciais. No ano passado, sua performance em um debate presidencial com o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis — que chegou a anunciar que disputaria a corrida à Casa Branca, mas desistiu e anunciou apoio a Trump —, poderia ter sido um vislumbre de um futuro debate presidencial.

Nos últimos meses, o governador viajou extensivamente ao exterior, publicou anúncios desenfreados que elogiavam sua carreira e investiu milhões de dólares em um comitê de ação política, além de fazer questão de apoiar democratas fora do seu estado durante as eleições, alimentando especulações de que poderia concorrer em 2028. Ou será já em 2024?

Gretchen Whitmer

Outra possível candidata dos democratas é a governadora Gretchen Whitmer. Aos 52 anos, Gretchen governa o Michigan, estado-pêndulo (que não têm preferência eleitoral definida) que tem três eleitorados que os democratas tentam capturar: operários, afro-americanos e árabes. Opositora ferrenha de Donald Trump, ela é conhecida por ter sido alvo de um plano de sequestro por uma milícia de extrema direita, denominada Wolverine Watchmen, em 2020.

O bom desempenho do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato — usadas como um termômetro para o presidente e são renovados todos os 435 deputados e cerca de um terço do Senado — foi em parte atribuído ao seu governo. Whimer defende leis de armas mais rígidas, além de defender a revogação de proibições sobre o aborto e apoiar a pré-escola universal.

O estado que governa será um dos mais disputados nas eleições presidenciais de novembro, um forte argumento, segundo os seus apoiadores, para designá-la como candidata do partido.

Josh Shapiro

Aos 51 anos, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, está à frente do maior estado-pêndulo. Antes de assumir o cargo em 2022, derrotando um rival da direita radical apoiado por Donald Trump, o orador centrista foi eleito duas vezes procurador-geral da Pensilvânia.

Como tal, denunciou as agressões sexuais cometidas por padres católicos contra milhares de crianças e processou o laboratório Purdue, fabricante do poderoso opiáceo OxyContin.

Cory Booker

Senador pelo estado de Nova Jersey, um ex-jogador de futebol americano pela Universidade de Stanford e ganhou destaque como prefeito da cidade de Newark. Sua popularidade aumentou quando salvou um vizinho de uma casa em chamas em 2012. Booker iria concorrer às primárias em 2020, mas deixou a disputa em janeiro para prestar apoio a Biden na corrida democrata para decidir quem seria o candidato para enfrentar Donald Trump nas urnas.

Outros

Também circulam os nomes dos governadores de Illinois, J.B. Pritzker, de 59 anos, que poderia mostrar suas credenciais sobre ter endossado o direito ao aborto — uma das principais apostas do partido para “roubar” votos de Trump — no estado, bem como seu rigoroso controle de armas e a legalização da maconha recreativa; de Maryland, Wes Moore; e Andy Beshear, do Kentucky, mas suas chances parecem mais limitadas.

Também foram incluídos os da senadora Amy Klobuchar e do secretário de Transportes, Pete Buttigieg, ambos ex-candidatos presidenciais em 2020.

