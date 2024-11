Mundo Joe Biden completa 82 anos, fato inédito para um presidente americano em exercício de mandato

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Familiares, amigos e colegas prestaram homenagem ao democrata nas redes sociais. (Foto: Adam Schultz/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, completou 82 anos nesta quarta-feira (20), um marco de idade nunca antes alcançado por um comandante do país em exercício. O presidente não tinha eventos públicos em sua agenda desta quarta, tendo retornado de uma viagem à América do Sul na noite de terça-feira (19).

Familiares, amigos e colegas, incluindo a primeira-dama Jill Biden e o ex-presidente Barack Obama, prestaram homenagem ao democrata nas redes sociais.

“Feliz aniversário para meu querido amigo e nosso incrível presidente, Joe Biden”, postou a vice-presidente Kamala Harris no X.

Biden se retirou da corrida presidencial deste ano em julho, em parte por causa da crença dos eleitores de que ele era muito velho para o cargo e por questões sobre sua aptidão mental após seu desempenho fraco no debate contra o republicano Donald Trump em junho.

Trump, de 78 anos, derrotou a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, de 60 anos, na eleição de 5 de novembro. Ronald Reagan detinha anteriormente o recorde de presidente em exercício mais velho, tendo concluído seu segundo mandato de quatro anos aos 77 anos.

Trump deve superar o recorde de idade de Biden em seu próximo mandato; ele terá 82 anos e sete meses na época da próxima transição presidencial em 2029.

Biden no Brasil

A família do presidente americano Joe Biden, visitou o Cristo Redentor na segunda-feira (18) durante a visita ao Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a filha do democrata, Ashley Biden, postou um registro do monumento. Ela acompanhou o pai durante a participação dele na Cúpula do G20, nessa segunda e terça-feira (19) na capital fluminense. O evento recebeu 55 delegações de 40 países e 15 organismos internacionais.

Durante a reunião, algumas rotas turísticas no Rio de Janeiro foram alteradas, mas o Cristo e o Santuário do Cristo Redentor funcionam normalmente. Também no Brasil para o G20, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitou o Cristo no domingo (17). Ele postou o registro nas redes sociais. O próprio Biden se encantou com o Cristo Redentor em um painel com a paisagem ao se reunir com o presidente Lula no primeiro dia do G20.

