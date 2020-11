Mundo Joe Biden lidera em quatro estados na reta final da apuração

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em discurso, Biden pediu união e "fim da raiva". Foto: Reprodução/Instagram Em discurso, Biden pediu união e "fim da raiva". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está cada vez mais próximo de ser confirmado o novo presidente dos Estados Unidos. Isso porque ele lidera a contagem de votos em quatro estados cruciais para garantir delegados no Colégio Eleitoral. Durante a madrugada deste sábado (7), o ex-vice-presidente ampliou sua vantagem na Geórgia e na Pensilvânia, e manteve a liderança em Nevada e no Arizona. Caso os resultados sejam confirmados, o democrata terá 306 delegados – bem acima dos 270 necessários para a vitória eleitoral.

Já o atual presidente e candidato à reeleição, Donald Trump, tem 213 delegados e deve ganhar nos estados da Carolina do Norte e Alasca. No entanto, os 18 delegados que levaria pela vitória são insuficientes para permanecer na Casa Branca.

Na noite desta sexta-feira (6), Biden fez um novo pronunciamento à nação e afirmou que apesar de “não termos uma declaração final, os números são claros e dizem que nós venceremos”.

“Estamos na corrida para atingir os 300 delegados. Nós já temos 74 milhões de votos, a campanha mais votada da história. Seremos os primeiros democratas em anos a vencer na Geórgia e no Arizona”, disse ainda lembrando da virada nos dois estados há décadas republicanos.

No entanto, o ex-vice-presidente voltou a pedir “calma e paciência” para que “cada voto seja contado” e alertou que esse é o “tempo para dizer chega à raiva e a demonização da política”.

Por outro lado, Trump continua a defender a judicialização do processo, entrando com ações nas justiças estaduais e federais dos estados da Geórgia e da Pensilvânia para paralisar as contagens do que ele chama de “votos ilegais”, cédulas que teriam chegado aos centros eleitorais após o dia 3 de novembro.

No entanto, os dois estados já haviam definido, antes da data do pleito, que os votos seriam recebidos depois do dia 3 de novembro – em prazo que varia entre três e seis dias. Até o momento, apenas a Suprema Corte dos EUA, que tem maioria conservadora, ordenou que as cédulas que chegaram após a data das eleições na Pensilvânia sejam contabilizadas, porém separadas das demais.

Ainda segundo fontes da Casa Branca ouvidas pelas emissoras “Fox News” e “CNN”, o republicano se recusa a aceitar uma possível derrota e teria até dito a aliados que só deixaria a Casa Branca “sob chutes do Serviço Secreto”.

Sobre as recontagens, os estados envolvidos já têm legislações que determinam a recontagem dos votos no caso da diferença entre vencedor e perdedor ser menor do que 0,5 ponto percentual – o que ocorrerá sem a necessidade de intervenção judicial após a finalização da primeira apuração.

Ainda não está certo o tempo que levará para que os Estados Unidos determinem quem será o próximo presidente, já que as margens nos quatro principais estados em disputa serem muito pequenas.

Comissão Eleitoral dos EUA diz que não há “evidência de fraudes”

Uma das representantes da Comissão Federal Eleitoral dos Estados Unidos, Ellen Weintraub, afirmou neste sábado (7) que “não há nenhuma evidência de fraudes” ou de “votos ilegais” nas eleições norte-americanas.

Em entrevista à “CNN”, Weintraub afirmou que há “pouquíssimas denúncias” de supostos crimes, mas que nenhum deles foi confirmado até o momento.

“Oficiais estaduais e locais e trabalhadores das eleições por todo o país realmente se reforçaram. Há pouquíssimas denúncias substanciais, deixe-me colocar desse jeito. Não há nenhuma evidência de nenhum tipo de fraudes. Não há evidência de votos ilegais sendo contados. De fato, e você nem precisa levar minha opinião em conta, porque as pessoas por todo o país, especialistas em eleições apartidários, vieram e lidaram com essa eleição e como ela foi conduzida”, disse Weintraub à “CNN”.

Apesar de não citar nomes, a fala da representante da Comissão foi uma clara referência ao presidente e candidato à reeleição, Donald Trump, que desde o dia 3 de novembro está atacando a contagem de votos recebidos por correios porque eles estão beneficiando o seu adversário, o democrata Joe Biden.

Neste sábado, o republicano voltou a usar as redes sociais para acusar, sem nenhuma prova, que há “dezenas de votos ilegais, que foram recebidos após às 20h do Dia das Eleições”. Por sua vez, Biden vem pedindo “paciência” aos norte-americanos para que todos os votos sejam contados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo