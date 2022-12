Política Joênia Wapichana aceita convite e será a nova presidente da Funai

30 de dezembro de 2022

Questionada sobre as prioridades à frente da Funai, Joênia Wapichana afirmou que serão "muitas" porque a fundação foi "desmantelada" durante os últimos quatro anos. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

A deputada federal Joênia Wapichana (Rede-RR) anunciou nesta sexta-feira (30) que será a nova presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai). Joênia fez o anúncio após deixar o hotel em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está hospedado em Brasília. Ela e outras lideranças indígenas, como o cacique Raoni Metuktire, se reuniram com o presidente eleito na tarde desta sexta.

“Considerando toda a demanda dos povos indígenas, o desafio de uma reconstrução do país, fortalecimento dos direitos principalmente em relação a demarcação e à proteção das terras indígenas, da melhor forma possível […] eu aceitei esse convite e nós vamos estar fazendo o melhor possível pra trabalhar junto com o governo Lula nesse sentido de avançar nos direitos dos povos indígenas”, afirmou a parlamentar.

A partir da próxima semana, a Funai deixa o Ministério da Justiça e Segurança Pública e passa a compor a estrutura do inédito Ministério dos Povos Indígenas – pasta que será comandada pela deputada eleita Sônia Guajajara (PSOL-SP).

Ao anunciar Sônia como ministra na quinta (29), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que pretendia colocar indígenas também no comando da Funai e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). O cacique Raoni também deu entrevista ao sair da reunião, em língua caiapó – um outro membro da comitiva de indígenas fez a tradução para o português.

Raoni disse que conversou com Lula sobre indicações de indígenas para ajudar no governo – e pediu que parlamentares respeitem os indígenas que vão assumir cargos na futura gestão.

Lula confirma anúncio

No fim da tarde desta sexta, Lula publicou uma foto com Joênia Wapichana nas redes sociais e confirmou que a deputada será a nova presidente da Funai – a primeira mulher indígena a ocupar o posto. “Estive com Joênia Wapichana, que assumirá a presidência da Funai em nosso governo. Pela primeira vez, finalmente teremos a Funai presidida por uma mulher indígena, dentro da estrutura do Ministério dos Povos Indígenas. Novos tempos para o Brasil!”, escreveu.

Prioridades

Questionada sobre as prioridades à frente da Funai, Joênia Wapichana afirmou que serão “muitas” porque a fundação foi “desmantelada” durante os últimos quatro anos. “Houve muita falta de investimento, principalmente no sentido de ser um órgão que é responsável por mais de 14% do território brasileiro”, disse.

“Então, tem várias prioridades. Principalmente, a questão de fazer com que o direito à terra esteja na mão dos povos indígenas e eles possam viver com tranquilidade. Então, vamos ter bastante trabalho aí”, completou.

