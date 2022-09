Inter Jogador do Juventude retira queixa de injúria racial contra torcedor do Inter

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a delegada Ana Caruso, as partes se encontraram em Caxias do Sul e esclareceram o episódio Foto: Reprodução/Internet Foto: Reprodução/Internet

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogador Felipe Pires, do Juventude, retirou a queixa contra um torcedor colorado durante a derrota do time de Caxias do Sul por 4 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pela delegada Ana Luiza Caruso, titular da 2ª Delegacia da Polícia Civil de Porto Alegre.

Segundo a delegada, as partes conversaram sobre o episódio em Caxias do Sul e o atacante aceitou as explicações. O Inter divulgou um comunicado no qual informou que tomou conhecimento da resolução do caso e reforçou a posição de combate ao racismo

A delegada tratava com o Juventude para marcar o depoimento do jovem Rafinha, jogador do clube de Caxias apontado pelo torcedor colorado como amigo dele e a quem se dirigiam os gritos de apoio. Também tinha intenção ouvir uma vez mais o atacante Felipe Pires.

Veja o comunicado do Inter

“O Sport Club Internacional, após depuração de caso envolvendo um torcedor e um atleta do Juventude em partida no Beira-Rio, informa que tomou conhecimento acerca da desistência de qualquer representação por parte do jogador.

O episódio foi resolvido entre as partes diretamente envolvidas, ficando esclarecido o incidente, possivelmente causado pela distância entre os mesmos e o ruído de fundo, existente no estádio.

Reafirmamos a nossa posição de pleno combate e repúdio a qualquer espécie de discriminação. Ficamos satisfeitos que tudo foi devidamente esclarecido e solucionado.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter