Inter Jogadores do Inter Gabriel Carvalho e Henrique Menke são convocados para a Seleção Brasileira Sub-20

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

A lista com os 23 jogadores chamados pelo técnico Ramon Menezes foi divulgada neste sábado

Os crias do Celeiro de Ases, Gabriel Carvalho e Henrique Menke, foram convocados para integrar a Seleção Brasileira Sub-20 na Data Fifa de setembro. A lista com os 23 jogadores chamados pelo técnico Ramon Menezes foi divulgada neste sábado (17).

No período da convocação, a Amarelinha fará treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e dois amistosos contra o México, em São Januário, nos dias 5 e 8. A apresentação dos 23 atletas está marcada para a manhã do dia 2.

A convocação faz parte da preparação da Seleção Sub-20 para o Sul-Americano da categoria, no Peru, em janeiro.

O meia Gabriel Carvalho, de 17 anos, vem atuando e se destacando junto à equipe profissional do Colorado. Já Henrique Menke, também com 17 anos, é o goleiro titular do time Sub-20 do Celeiro de Ases.

2024-08-17