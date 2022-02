Esporte Jogos olímpicos de inverno em Pequim começam nesta sexta

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sabrina Cass faz a estreia do Brasil no moguls olímpico e segue na disputa por uma vaga na final em Pequim 2022. (Foto: Wander Roberto/ANOC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 11 atletas, o Brasil sonha em melhorar seus resultados nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, que terão sua cerimônia de abertura nesta sexta-feira (4), às 9h (horário de Brasília). O evento está sendo realizado em Pequim e algumas modalidades já começaram suas disputas mesmo antes de os países desfilarem no estádio Ninho de Pássaro. O curling, no qual o Brasil não tem representantes, já começou. O evento vai até 20 de fevereiro.

“A expectativa é de superar os nossos resultados se comparados a edições anteriores de Jogos Olímpicos de Inverno. A evolução pode ser em termos de número de largadas, classificações finais em geral ou em pontuação. Mesmo com nomes de grande importância nos esportes de inverno no País como Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti, com cinco edições de Jogos Olímpicos, temos quatro estreantes e três atletas com menos de 20 anos na equipe. Acredito que teremos resultados ainda melhores daqui a quatro anos nos Jogos Olímpicos de Milão/Cortina”, diz Anders Pettersson, Chefe da Missão brasileira em Pequim-2022.

O Time Brasil está em Pequim com a equipe de bobsled (Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino, que é reserva), Jaqueline Mourão, Eduarda Ribera e Manex Silva, do esqui cross-country, Nicole Silveira, do skeleton, Michel Macedo, do esqui alpino, e Sabrina Cass, do esqui estilo livre moguls e que foi a primeira a estrear nesta quinta-feira.

Sabrina Cass disputou a primeira classificatória da prova de moguls, do esqui estilo livre, no Parque de Neve de Genting, na zona de Zhangjakou, e ficou na 21ª colocação. As 10 primeiras avançaram diretamente para a final e, no próximo dia 6, às 7h (horário de Brasília), a brasileira disputa a segunda qualificatória. Se ficar entre as 10 melhores, também avança para a final 1.

Essa foi a primeira participação do Brasil em uma prova de moguls em uma edição de Jogos Olímpicos. “Hoje realizei um sonho. Queria vir para os Jogos Olímpicos desde pequena. Sempre sonhei, mas nunca imaginei que isso poderia se tornar realidade. É muito emocionante representar o Brasil nos Jogos. Estou muito feliz por ter chegado até aqui e agradeço a todos que me ajudaram e torceram por mim”, disse Sabrina.

A delegação brasileira traz veteranos como Jaqueline Mourão, que está em sua oitava Olimpíada – entre Jogos de Verão e Inverno – e Edson Bindilatti, piloto do trenó de bobsled, que vai para sua quinta edição dos Jogos de Inverno. Ambos serão os porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura. “Temos atletas na delegação com 17 anos e isso mostra o trabalho de desenvolvimento que vem sendo feito. Nós somos um exemplo para eles e para todos os outros que vão vir. É uma satisfação gigantesca”, disse.

A Olimpíada de Pequim marca a nona participação brasileira nos Jogos de Inverno. Essa trajetória começou em Albertville, em 1992, e desde então o País já competiu em oito esportes diferentes: esqui alpino, bobsled, esqui cross country, luge, snowboard, biatlo, esqui estilo livre e patinação artística. Agora, incluirá na lista o skeleton, a Fórmula 1 do gelo, com Nicole Silveira, uma enfermeira brasileira que vai disputar a competição pela primeira vez.

No COB (Comitê Olímpico do Brasil), a expectativa é que os atletas tenham mais uma boa participação e que vão subindo os degraus para chegar cada vez mais perto das grandes potências de inverno. As informações são do Jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte