Bem-Estar Jogos: saiba como eles podem colaborar com o seu bem-estar diário

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

(Foto: Unsplash)

A sensação de bem-estar é um estado em que o corpo e o espírito estão plenamente satisfeitos. Dessa forma, é sempre importante buscar por atividades que possam oferecer esse tipo de conforto para a alma.

Quando se fala em bem-estar, é muito comum que associemos esse estado a atividades físicas, que, sem dúvidas, são uma excelente forma de obter esse tipo de satisfação. No entanto, existem outras atividades que podem proporcionar aconchego interior.

Confira neste artigo mais informações sobre jogos que podem produzir essa sensação de relaxamento e completude.

A importância dos jogos para o desenvolvimento do bem-estar

Os jogos são fundamentais para que você mantenha a saúde do cérebro em dia, afinal, com eles é possível treinar diversas habilidades, como, entre outras, agilidade de racícionio, pensamento lógico e poder de decisão. Isso acaba sendo de suma importância para proporcionar bem-estar em determinadas fases da vida, como na terceira idade, que, de acordo com a OMS, começa a partir dos 60 anos.

Os idosos se beneficiam especialmente de jogos cooperativos. A gincana, por exemplo, que é um tipo de competição com várias provas que exigem o uso de habilidades físicas e mentais, é frequentemente utilizada para essa faixa etária, pois faz com que relações interpessoais sejam desenvolvidas e gerem sentimento de pertencimento e inclusão.

Entretanto, não é somente para a terceira idade que os jogos são importantes, pois todas as faixas etárias podem se beneficiar dessas atividades, visto que elas nos ajudam a cuidar da saúde mental e a evitar que o estresse influencie nosso dia a dia de forma intensa.

Quais são os jogos que proporcionam bem-estar?

Os jogos são uma excelente forma de desfrutar de momentos de diversão, o que é também uma oportunidade de atingir momentos de bem-estar ao longo do dia. Os jogos de tabuleiro, por exemplo, como é o caso do Banco Imobiliário, cujo objetivo é efetuar a compra e a venda de propriedades e não ir à falência, proporcionam ótimos momentos em grupo. Outra opção é o UNO, que embora seja um jogo de cartas, e não de tabuleiro, é também uma forma de se “abastecer” de bem-estar, o que proporciona relaxamento e mais tranquilidade para lidar com os desafios do dia a dia. No UNO, o objetivo do jogador é ficar sem cartas na mão, ao mesmo tempo que impede que isso aconteça com seus adversários.

Também não podemos deixar de citar os games mais tecnológicos como uma fonte dessa sensação de conforto mental. Através das transmissões de jogos ao vivo em plataformas como o Twitch, site que foi adquirido pela Amazon em um esforço da empresa para se tornar uma potência no mundo dos games, conforme noticiamos em https://www.osul.com.br/a-amazon, é possível obter momentos de diversão e também de concentração e relaxamento. Em plataformas do gênero estão disponíveis, entre outros, streamings de jogos como League of Legends, cujo objetivo é destruir uma construção, chamada de Nexus, do time adversário.

Aplicativos de jogos como xadrez também são uma forma de obter bem-estar, e neste caso podemos citar o app Xadrez – Clash of Kings, que está disponível tanto na Google Play Store quanto na App Store. O xadrez, além de ajudar a relaxar diante do estresse diário, também é conhecido por colaborar com o desenvolvimento do raciocínio. Além disso, vale mencionar também a diversidade de modalidades oferecidas pelas plataformas de cassino online, que são também uma ótima maneira de se divertir e relaxar. Além dos jogos de mesa clássicos, como blackjack, pôquer e bacará, as máquinas de caça-níqueis também se destacam nesses portais, sendo talvez alguns dos jogos mais relaxantes do gênero e, consequentemente, que mais proporcionam bem-estar. A gama de caça-níqueis oferecidos online é bastante grande, e os temas disponíveis variam entre mitologia, cultura pop, filmes, entre outros. Além disso, plataformas como White Lion e Unique Casino, conforme mencionado no site https://www.casinos.pt/bonus/free-spins/, oferecem aos usuários benefícios como rodadas grátis, conhecidas como free spins, o que possibilita que os jogadores testem os caça-níqueis e encontrem aquele que mais lhes agrada antes de começar a jogar para valer.

É fundamental atualmente buscar por diferentes formas de obter “pequenas” doses de bem-estar no seu dia a dia. Isso pode ser de grande auxílio em termos de gerenciamento de estresse e aceitação dos desafios diários, propiciando uma rotina mais saudável e efetiva.

