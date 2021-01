Cinema Johnny Depp perde na Justiça, e valor a ser pago para a ex pode chegar a U$ 100 milhões

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Nesta semana, o ator Johnny Depp sofreu mais uma derrota nos tribunais. Após entrar na Justiça negando as acusações de violência doméstica contra a ex-mulher Amber Heard, o astro de Piratas do Caribe teve a denúncia negada. O valor que deverá ser pago pode chegar a U$ 100 milhões.

Além das agressões físicas, a atriz acusava Depp de ter plantado “robôs de internet” para publicar notícias falsas que manchassem sua imagem e prejudicassem sua carreira.

Uma petição online de fãs do ator dizia que “Amber Heard foi denunciada como abusadora doméstica por Johnny Depp. Em seu processo, Johnny Depp descreve muitos incidentes de violência doméstica que sofreu nas mãos de sua (então) esposa Amber Heard, incluindo um incidente em que ela o socou duas vezes no rosto e outro em que ela quebrou seu dedo com uma vodca garrafa, e seu dedo teve que ser recolocado cirurgicamente. Ele carregará a cicatriz pelo resto de sua vida”. E também pedia o desligamento da atriz das filmagens de “Aquaman 2”.

Em novembro, o ator perdeu a ação que movia contra o jornal britânico The Sun, em Londres. A decisão do juiz Andrew Nicol, da Suprema Corte do Reino Unido, foi baseada em depoimentos colhidos por 16 dias em julho. Depp processava o tabloide por difamação após ser retratado como um marido violento em matéria publicada há dois anos.

