Saúde Johnson diz que pode vender vacina contra a Covid-19 ao Brasil

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Quantidade e condições dependem de acordo com Ministério da Saúde.

A Janssen Pharmaceuticals, divisão farmacêutica do grupo Johnson&Johnson, informou em nota neste sábado (30) que “disponibilizará sua vacina” contra a covid-19 no Brasil, “na quantidade e nas condições que vierem a ser acordadas com o Ministério da Saúde”.

No começo do mês, o ministro Eduardo Pazuello disse que tinha interesse em comprar doses da vacina da Johnson.

A companhia diz ter o objetivo de fornecer um bilhão de doses da vacina em todo o mundo em 2021. Mas não divulgou estimativas de quantas poderiam vir para o Brasil. Entretanto, esclareceu que trabalha em “um modelo sem fins lucrativos durante a pandemia, para que (a vacina) possa ser oferecida por meio do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19”.

A empresa divulgou, na sexta-feira (29), os resultados preliminares de fase 3 de sua vacina, que foi testada no Brasil. O imunizante teve 66% de eficácia contra casos moderados e graves da doença. Isso significa uma redução de 66% nos casos moderados e graves de Covid no grupo vacinado em relação ao grupo não vacinado durantes os testes da vacina.

Por ter feito testes no país, a Johnson pode entrar com um pedido de uso emergencial da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência que determinou que só pode haver liberação emergencial de vacinas para o coronavírus que tenham sido testadas em voluntários brasileiros. Até a manhã deste sábado (30), nenhum pedido havia sido feito, segundo a Anvisa.

Até agora, apenas as vacinas de Oxford e a Coronavac foram aprovadas no país.

Ministro garantiu compra

Em 7 de janeiro, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello garantiu que o governo federal iria comprar doses da vacina da Johnson.

Em pronunciamento no Palácio do Planalto, Pazuello fez elogios ao imunizante, que está sendo desenvolvido pela Janssen, destacando que seus técnicos afirmam se tratar da “melhor negociação”. Contudo, ele disse que “infelizmente” só 3 milhões de doses haviam sido oferecidas ao Brasil – a partir de abril ou maio.

“Para não deixar dúvida, nós comparemos a vacina da Janssen”, ressaltou.

A vacina, que usa a tecnologia de vetor viral, é a única em etapa avançada de testes com apenas uma dose. Ela também tem a vantagem de poder ser armazenada por pelo menos 3 meses em temperaturas de 2ºC a 8ºC – o que é compatível com a rede de frio de vacinação usada no Brasil. Em temperaturas de -20ºC, ela fica estável por dois anos.

Moderna e Pfizer

Pazuello disse também que o governo federal está em negociação com o laboratório Moderna, que desenvolveu outra vacina contra o coronavírus. O ministro afirmou, entretanto, que cada dose do imunizante custa US$ 37 (cerca de R$ 202).

Além disso, diferente da vacina da Johnson, a da Moderna precisa ser aplicada em duas doses e armazenada apenas a -20ºC. A previsão de entrega das primeiras vacinas seria em outubro, segundo o ministro.

“É isso aí, pessoal, ou fabrica no Brasil ou não tem vacina”, afirmou Pazuello. As vacinas de Oxford e da Sinovac estão sendo produzidas no país, após transferência de tecnologia.

Pazuello também se queixou das exigências da Pfizer para a venda ao Brasil.

