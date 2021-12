Esporte Jorge Jesus é suspenso por 15 dias por críticas à arbitragem no Campeonato Português

14 de dezembro de 2021

Punição ao técnico do Benfica, cogitado pelo Flamengo, foi aplicada por reclamar de um cartão amarelo. (Foto: Reprodução)

O técnico do Benfica e ex-Flamengo Jorge Jesus foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por criticar o árbitro de um jogo contra o Porto, que aconteceu na temporada passada do campeonato português, no dia seis de maio deste ano.

A suspensão das partidas nacionais abrange o Campeonato Português e a Taça de Portugal, portanto, o técnico não deve participar de dois clássicos contra o Porto, marcados para os dias 23 e 30 – assim como o jogo com o Marítimo, no dia 19. Vale ressaltar que o confronto do dia 23 é pela Taça de Portugal, e o do dia 30, pela Primeira Liga (primeira divisão do campeonato português).

O Benfica ainda pode apresentar recurso para o Tribunal Arbitral do Esporte (TAD, na sigla portuguesa). O zagueiro Nicolás Otamendi e o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo também foram punidos, mas apenas com multas.

O técnico poderá estar no banco nesta quarta-feira (15), diante do Sporting da Covilhã, uma vez que o castigo só transitará em julgado posteriormente.

A punição acontece em um momento em que o treinador é pressionado pela torcida do Benfica, que pede sua saída – inclusive com memes brincando com uma possível “devolução” dele ao Flamengo. Ainda este mês, torcedores do clube português mostraram lenços brancos a Jorge Jesus, como se fosse uma despedida.

O carinho dos rubro-negros pelo técnico, que viveu grande passagem pelo clube carioca, é conhecido pelos torcedores do Benfica. Alguns deles criaram um site para tentar “devolver” Jesus ao Flamengo. “Ninguém está contente e o Flamengo ainda o quer. Vamos fazer isto acontecer. Juntos”, diz a homepage do devolverjesus.com.

