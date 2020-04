Política Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, deve ser anunciado como novo ministro da Justiça

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar Jorge Oliveira, atualmente ministro da Secretaria-Geral da Presidência, como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, no lugar de Sérgio Moro, que pediu demissão do cargo na última sexta-feira (24). As informações são do portal G1.

Fontes do Planalto confirmaram que, apesar de ter resistido, Oliveira acabou aceitando o convite. Ele ea o nome que a família Bolsonaro queria na pasta. Neste sábado (25), Oliveira se reuniu com o presidente na residência oficial do Palácio da Alvorada.

O governo também já se decidiu sobre o novo diretor-geral da PF (Polícia Federal). Vai ser Alexandre Ramagem, atual diretor da Abin (Agência Nacional de Inteligência). A vaga no comando da PF foi aberta depois de que Bolsonaro exonerou o delegado Maurício Valeixo. A saída de Valeixo foi um dos motivos que levaram Moro a deixar o governo, alegando tentativa de interferência política do presidente na PF.

Bolsonaro passará a ter duas pessoas próximas a sua família nos dois postos. O pai de Oliveira trabalhou com o presidente quando ele era deputado. O próprio ministro já foi chefe de gabinete na Câmara de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.

