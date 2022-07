Dicas de O Sul Jornada Marinha do Brasil: Mentalidade Marítima e Economia Azul será realizada nos dias 25 e 26 deste mês

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado no Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Jornada Marinha do Brasil: Mentalidade Marítima e Economia Azul será realizada nos dias 25 e no auditório Romildo Bolzan, do Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre.

O evento visa fomentar o debate sobre o Poder Marítimo e as oportunidades de desenvolvimento econômico sustentável a partir dos recursos dos mares, rios e áreas costeiras no Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (22) no site www.jornadasoamarpoa.com.br.

Confira a programação:

Dia 23/07 (Sábado)

HORA DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 13h30 – 17h30 Visitação Pública ao Navio de Apoio Oceânico “Mearim” Navio de Apoio Oceânico “Mearim” aberto para visitação pública no Cais Mauá, entre os armazéns 3 e 4, em Porto Alegre. O NApOc “Mearim” foi construído na Índia em 2011 e adquirido pela Marinha do Brasil no ano de 2018. Atualmente, o navio fica sediado no município de Rio Grande. Possui 63 metros de comprimento e é equipado com duas metralhadoras de 12,7 mm (0,50 polegadas) e duas metralhadoras MAG 7,62 mm.

Dia 25/07 (Segunda-feira)

HORA DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 07h30 – 08h00 Recepção e credenciamento Auditório Romildo Bolzan – Tribunal de Contas do Estado RS (TCE). 08h05 – 08h20 Boas-vindas 08h20 – 08h35 Abertura Palavras do Comandante do 5º Distrito Naval e do Presidente da SOAMAR-POA. 08h40 – 09h20 PALESTRA 1: Pujança e crescimento exponencial do comércio marítimo mundial Palestrante: Contra-Almirante (RM1) Barbosa (Superintendente de Política Marítima da Diretoria de Portos e Costas). Duração: 30min. 09h25 – 10h05 PALESTRA 2: Economia Azul – Potencialidades advindas do mar, rios e lagos Palestrante: Prof. Dr. Thauan Santos (Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval e Coordenador do Grupo Economia do Mar) Duração: 30min. 10h05 – 10h35 Intervalo 10h35 – 11h15 PALESTRA 3: Nve Cisne Branco: Símbolo da identidade, cultura e tradição marítima Brasileira. Palestrante: Almirante de Esquadra Leonardo Puntel (Ministro do Superior Tribunal Militar e antigo Comandante do Navio Veleiro Cisne Branco). Duração: 30min. 11h15 – 11h55 PALESTRA 4: A Infraestrutura aquaviária nacional. Palestrante: Sr. Hiratan Pinheiro da Silva (Superintendente Regional do DNIT no estado do Rio Grande do Sul). Duração: 30min. 12h00 – 13h30 Intervalo para almoço 13h30 – 13h35 Abertura do 2º período Apresentação da programação da tarde. 13h35 – 14h15 PALESTRA 5: Sustentabilidade e estímulo ao transporte hidroviário no Estado do Rio Grande do Sul. Palestrante: Sra. Marjorie Kauffmann (Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS). Duração: 30min. 14h15 – 14h55 PALESTRA 6: A Atuação da Autoridade Portuária no Estado do Rio Grande do Sul. Palestrante: Sr. Fernando Estima (Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS). Duração: 30min. 14h55 – 15h25 Intervalo 15h25 – 16h05 ESTUDO DE CASO 1: TECON Rio Grande: Compromisso socioambiental com a comunidade e o mar. Palestrante: Sr. Paulo Bertinetti (Diretor-Presidente da TECON Rio Grande). Duração: 30min. 16h05 – 16h45 ESTUDO DE CASO 2: A BRASKEM e a utilização do Modal Aquaviário em suas Operações. Palestrante: Sr. Carlos Eduardo Pereira Siqueira Campos (Líder das Operações Logísticas de Líquidos e Gases da Braskem Regional Sul). Duração: 30min. 16h45 – 16h50 Encerramento do 1º dia

Dia 26/07 (Terça-feira)

HORA DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 07h55 – 08h25 Recepção e credenciamento Auditório Romildo Bolzan – Tribunal de Contas do Estado RS (TCE). 08h30 – 08h35 Boas-vindas 08h40 – 09h20 PALESTRA 7: Rio Grande no caminho do desenvolvimento: uma cidade voltada à economia azul Palestrante: Sr. Fábio de Oliveira Branco (Prefeito de Rio Grande). Duração: 30min. 09h20 – 10h00 ESTUDO DE CASO 3: O papel do complexo industrial da Yara Rio Grande na produção e distribuição de fertilizantes. Palestrante: Sr. Cristiano Barcellos (Gerente de Operações da Yara Fertilizantes Rio Grande). Duração: 30min. 10h00 – 10h30 Intervalo 10h30 – 11h10 PALESTRA 8: Política Municipal de Pelotas para o transporte hidroviário. Palestrante: Sr. Gilmar Bazanella (Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Pelotas). Duração: 30min. 11h10- 11h50 ESTUDO DE CASO 4: CMPC: Logística Inteligente e o uso sustentável da hidrovia. Palestrante: Sr. Maurício Harger (Diretor-Geral da CMPC Guaíba). Duração: 30min. 11h55 – 13h25 Intervalo para almoço 13h25 – 13h30 Abertura do 2º período Apresentação da programação da tarde. 13h30 – 14h10 PALESTRA 9: EMGEPRON – Braço Empresarial da MB na construção do Poder Marítimo. Palestrante: Vice-Almirante (RM1) Flavio Macedo Brasil (Diretor Técnico-Comercial da EMGEPRON). Duração: 30min. 14h10 – 14h50 PALESTRA 10: Programa Nuclear da Marinha (PNM) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) Palestrante: Contra-Almirante (RM1) Demby (Assessor de Relações Institucionais e Comunicação Social da DGDNTM). Duração: 30min. 14h50 – 15h20 Intervalo 15h20 – 16h00 PALESTRA 11: O transporte hidroviário de passageiros em Porto Alegre: passado e presente Palestrante: Sr. Marcos Feder (Coordenador de Assuntos Estratégicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre). Duração: 30min. 16h00 – 16h40 PALESTRA 12: O Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMar) e o fomento à vocação marítima no Rio Grande Palestrante: Prof. Lauro Barcellos (Diretor do Complexo de Museus da FURG). Duração: 30min. 16h40 – 16h55 Homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil e aos 200 anos da Esquadra brasileira. Sr. Alcy Cheuiche. 17h00 Encerramento Palavras do Comandante do 5º Distrito Naval e do Presidente da SOAMAR-POA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul