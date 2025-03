Política Jornais no exterior destacam apelos de Bolsonaro a Trump

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

O Guardian diz que Bolsonaro busca formas de voltar a poder concorrer nas eleições do ano que vem. Foto: Reprodução

A imprensa internacional repercutiu a decisão da Justiça brasileira na quarta-feira (26) de tornar Jair Bolsonaro e outros sete ex-integrantes de seu governo réus, acusados de tentativa de golpe de Estado.

O jornal americano “The New York Times” disse que a decisão dos juízes do Supremo Tribunal Federal marca um “esforço significativo para responsabilizar Bolsonaro pelas acusações de que ele tentou de fato desmantelar a democracia do Brasil ao orquestrar um plano amplo para dar um golpe”.

Segundo o New York Times, a investigação das autoridades revelou o quão perto o Brasil chegou de retornar a uma ditadura militar após quase quatro décadas como uma democracia moderna”.

O jornal também destaca os esforços de Bolsonaro e seus aliados de buscar apoio do presidente americano, Donald Trump.

“Bolsonaro também parece estar apostando no apoio de Trump. Na semana passada, um dos filhos de Bolsonaro disse que planeja buscar asilo político nos EUA e pressionar o governo Trump para pressionar as autoridades brasileiras a interromper o que ele chama de perseguição injusta ao seu pai.”

O jornal americano de finanças “Wall Street Journal” disse que o julgamento de Bolsonaro “deve aprofundar as tensões políticas em um país que está dividido antes da eleição presidencial de outubro de 2026, dizem cientistas políticos, especialmente se o ex-presidente for condenado e preso”.

Assim como o New York Times, o Wall Street Journal também noticiou a tentativa de aproximação de bolsonaristas com os EUA, afirmando que Eduardo Bolsonaro “disse no início deste mês que buscaria asilo político nos EUA, onde espera construir apoio político para seu pai”.

O jornal britânico “The Guardian”, disse que os ataques de 8 de janeiro – que fizeram parte do julgamento que tornou Bolsonaro réu – “foram supostamente incitados como parte de uma tentativa desesperada de devolver Bolsonaro à presidência, contra a vontade pública, criando tumulto que justificaria uma intervenção militar”.

O Guardian diz que Bolsonaro busca formas de voltar a poder concorrer nas eleições do ano que vem.

“A melhor chance de Bolsonaro de uma ‘ressurreição política’ está em ajudar a eleger um aliado de direita na eleição presidencial do ano que vem que concordasse em perdoá-lo após assumir o poder. Seu filho congressista, Eduardo Bolsonaro, e sua esposa, Michelle Bolsonaro, seriam possíveis candidatos.”

O também britânico “Financial Times” destacou que o julgamento de Bolsonaro poderia começar nas próximas semanas e que especialistas jurídicos acreditam que um veredito é provável antes do final do ano.

“Em uma entrevista recente ao Financial Times, Bolsonaro pediu ajuda do exterior para resgatar o país sul-americano do que ele alega ser um deslize para uma ditadura, em uma aparente mensagem ao presidente dos EUA, Donald Trump”, disse o Financial Times.

