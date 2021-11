Geral Jornal de Portugal destaca crianças portuguesas que “só falam brasileiro”

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

Matéria publicada pelo Diário de Notícias provocou debate nas redes sobre “português brasileiro”. (Foto: Reprodução)

Uma matéria publicada pelo jornal português Diário de Notícias, um dos mais tradicionais veículos impressos de Portugal, na quarta-feira (10), chamou a atenção do público brasileiro ao afirmar que há crianças portuguesas que “só falam brasileiro”. O motivo apontado pela publicação seria a influência de youtubers do Brasil, os mais assistidos pelos “miúdos” portugueses, que estariam mudando a forma de falar das crianças.

“Dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico. Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento – à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. As opiniões de pais, professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam, por considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas”, diz o jornal português.

O tema se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil. Os usuários se dividiram entre aqueles que fizeram piada sobre a matéria, apontando a influência brasileira noticiada como uma espécie de “colonialismo reverso” e fazendo comparações entre termos utilizados em Brasil e Portugal, enquanto outros usuários – tanto brasileiros quanto portugueses – questionaram o teor xenofóbico da publicação, ao se referir ao português falado no Brasil como “brasileiro”, apesar do idioma ser um só.

Outro personagem citado na matéria e repercutido pelas redes foi o youtuber brasileiro Luccas Neto, apresentado pelo Diário de Notícias como um dos mais assistidos em Portugal. Alguns usuários escreveram que o produtor de conteúdo carioca estaria vingando a colonização portuguesa na América.

Maria Leonor é uma miúda de 7 anos de Miranda do Douro, em Portugal, que começou a achar muito divertido “falar brasileiro” depois que conheceu o youtuber Luccas Neto na internet. Jonathan, de 6, vive no Porto e passou a cumprimentar as amiguinhas com “oi, menina” depois que descobriu vídeos de brasileiros no YouTube.

As duas crianças são parte de um fenômeno que provoca polêmica em Portugal. O sotaque brasileiro tem criado polêmica entre alguns pais e virou tema na imprensa local, depois do aumento do intercâmbio cultural entre os dois países nos últimos anos, em virtude de ondas migratórias e da pandemia.

A influência cultural brasileira em Portugal não é nova. A MPB, as novelas e o até o nosso futebol têm moldado os gostos dos patrícios há décadas. O pesquisador do núcleo de inteligência internacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Leonardo Paz explica que o Brasil, devido ao seu tamanho, relevância econômica e diversidade, é como um “primo maior” para Portugal, em uma situação semelhante à dos Estados Unidos e da Inglaterra.

Além disso, diz o professor, o intercâmbio de pessoas – de Portugal para o Brasil, e do Brasil para Portugal – facilita a transferência de conteúdo cultural através do Atlântico.

Coordenador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra, o português Osvaldo Silvestre afirma que vê uma situação “híbrida”, com ganhos e perdas na força da cultura brasileira em Portugal. Ele cita, por exemplo, o crescimento de músicas do gênero funk e pop, mas uma redução no interesse por novelas brasileiras e pela MPB. Mas o analista é bastante tranquilo sobre uma possível influência do sotaque sul-americano na terra de Camões.

“Estar a fazer leituras do tipo nacionalistas que dizem ‘nossa identidade está em caos porque estamos a falar um pouco mais com os brasileiros’, é uma coisa que eu não consigo acompanhar. Até porque Portugal vai o quê? 900 anos de idade. Se a identidade portuguesa fosse assim tão frágil que ficasse em caos por causa de fenômenos como este seria muito preocupante”, afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

