Jornal espanhol chama Richarlison de "herdeiro de Ronaldo" após jogos pela seleção brasileira

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

O atacante Richarlison foi o autor de dois gols do triunfo sobre Gana. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Um dos grandes protagonistas da vitória da Seleção Brasileira contra Gana, no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo do Catar, que será realizada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano, o centroavante Richarlison, atual titular da camisa 9 da Canarinho, foi comparado ao último centroavante que levantou a taça do Mundial pelo Brasil: Ronaldo Fenômeno.

O jornal As, da Espanha, destacou que o atacante do Tottenham parece ser o nome perfeito para a sucessão de Ronaldo: “Depois de pouco mais de uma década, parece que o Brasil finalmente encontrou o herdeiro de Ronaldo na ponta de lança (centroavante). A explosão de Richarlison no sistema Tite já é uma realidade, mesmo em uma posição em que um nome atrás do outro foi tentado por algum tempo sem se destacar”.

Com seis gols marcados em suas últimas cinco partidas disputadas pela Seleção Brasileira, Richarlison se tornou o vice-artilheiro deste ciclo de Copa do Mundo, ficando atrás apenas de Neymar, que marcou 17 gols.

Fenômeno

Ronaldo Fenômeno se aposentou da seleção brasileira em 2006, após a Copa do Mundo na Alemanha, e posteriormente muitos nomes passaram pelo Brasil sem sucesso. Foram os casos de Nilmar, Alexandre Pato, Luis Fabiano, Fred, Jô, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

Mas, pelo que parece, Richarlison pode ser um nome que duas décadas depois irá reconduzir o Brasil ao título mundial. A imprensa espanhola também reconheceu o posicionamento letal do centroavante, que só precisou de dois toques na bola para marcar os dois gols.

“Neste momento, Richarlison se posicionou como aquela peça que faltava no ataque ‘canarinha’, um verdadeiro ‘matador’ que saberá aproveitar qualquer oportunidade criada por Vinicius e Neymar”, completou o jornal.

Amistoso

O Brasil volta a campo nesta terça-feira (27), às 15h30 (de Brasília), para o último amistoso antes da Copa do Mundo, contra a Tunísia, no Parque dos Príncipes.

A estreia brasileira na Copa do Mundo será no dia 24 de novembro, às quatro da tarde, horário de Brasília, contra a Seleção da Sérvia, A segunda rodada será disputada contra a Suíça, no dia 28, à uma da tarde. Já a última partida da fase de grupos, contra a Seleção de Camarões, será no dia 2 de dezembro às quatro da tarde.

