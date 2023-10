Esporte Jornal espanhol crava que Lionel Messi será o vencedor da Bola de Ouro pela oitava vez

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Se ganhar, Messi será o primeiro jogador que atua fora da Europa a conquistar a honraria. Foto: Reprodução Se ganhar, Messi será o primeiro jogador que atua fora da Europa a conquistar a honraria. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A revista France Football só vai entregar a Bola de Ouro 2023, prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2022/23, daqui a duas semanas, mas o jornal espanhol Sport já adiantou o vencedor. Segundo o portal, Lionel Messi, do Inter Miami, receberá o troféu e será o primeiro jogador que atua fora da Europa a conquistar a honraria.

Messi jogou pelo PSG, da França, até o final da temporada e desde então está no Inter Miami, da MLS norte-americana. Embora não tenha conquistado nenhum título relevante pelos clubes, o fato de ter vencido a Copa do Mundo de 2022 pesou a seu favor na disputa. O argentino, que já venceu o prêmio em outros sete anos, chegaria a sua oitava conquista.

O portal também indicou que a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, seria a vencedora no lado feminino. Ter vencido a Copa do Mundo com a Espanha e a Champions League com o clube da Catalunha ajudou a meio-campista a sair com o prêmio.

Quando será entregue?

A Bola de Ouro 2023 será entregue pela revista France Football no dia 30 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Quem é o atual vencedor?

O troféu vai coroar o melhor jogador e jogadora do mundo na temporada 2022/23. Benzema é o atual vencedor entre os homens – e está entre os 30 finalistas –, e a atual campeã entre as mulheres é Alexia Putellas, que não foi selecionada nesta temporada.

Veja os finalistas

Josko Gvardiol (Croácia), Jamal Musiala (Alemanha), Andre Onana (Camarões), Karim Benzema (França), Mohamed Salah (Egito), Bukayo Saka (Inglaterra), Kevin de Bruyne (Bélgica), Jude Bellingham (Inglaterra), Randal Kolo Muani (França), Bernardo Silva (Portugal), Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia), Nicolo Barella (Itália), Emiliano Martinez (Argentina), Ruben Dias (Portugal), Erling Haaland (Noruega), Martin Odegaard (Noruega), Ilkay Gundogan (Alemanha), Yassine Bounou (Marrocos), Julian Alvarez (Argentina), Vinicius Júnior (Brasil), Rodri (Espanha), Antoine Griezmann (França), Lionel Messi (Argentina), Lautaro Martinez (Argentina), Lewandowski (Polônia), Luka Modric (Croácia), Victor Osimhen (Nigéria), Kylian Mbappé (França), Kim Min-Jae (Coreia do Sul) e Harry Kane (Inglaterra).

