Esporte Jornal francês faz elogios a Neymar após goleada do PSG

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Craque brasileiro voltou a encantar com seu bom futebol. Foto: PSG/Divulgação Craque brasileiro voltou a encantar com seu bom futebol. (Foto: PSG/Divulgação) Foto: PSG/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PSG amassou o Lille, pela terceira rodada do Campeonato Francês. A equipe de Galtier venceu por 7 a 1 e, mais uma vez, Neymar foi destaque. O brasileiro marcou duas vezes e distribuiu três assistências. A grande atuação rendeu elogios do jornal L’Équipe.

O principal periódico esportivo da França taxou a atuação de Neymar como “genial”, e voltou e exaltar a grande fase do brasileiro. O camisa 10 da Seleção é o grande jogador da Ligue 1 neste início de temporada, com dez participações em gol em apenas três partidas pelo PSG.

“Neymar está de volta à tona desde o início da temporada. Inspirado na bola, altruísta e mais uma vez adepto dos retornos defensivos, o brasileiro de 30 anos foi premiado com uma dobradinha (43 minutos, 52 minutos). Ele agora está envolvido em 10 gols na Ligue 1 nesta temporada, com 5 gols e 5 assistências.”, disse o jornal francês.

Além do L’Équipe, outros jornais que acompanham o dia a dia do Paris Saint Germain se manifestaram sobre a goleada. O Le Parisien, por exemplo, taxou a atuação da equipe de Galtier como “divina” e se impressionou com o aspecto coletivo do time titular.

Com Neymar, Messi, Mbappé e companhia, o PSG está com 100% de aproveitamento na Ligue 1 e tenta seu décimo título francês. O próximo compromisso dos parisienses é contra o Mônaco, no próximo domingo, às 15h45min (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Figurinha em destaque

Com preço sugerido de até R$ 9 mil em um site de compra e venda na internet, a figurinha dourada do tipo Legends (lendas, em inglês) de Neymar, ex-jogador do Santos e que atualmente atua pelo PSG (França), virou uma espécie de “Santo Graal” dos colecionadores do álbum da Copa do Mundo do Catar, lançado na última sexta-feira (19).

Entre os vendedores de um tradicional reduto do comércio de cromos no bairro do Gonzaga, em Santos, no litoral de São Paulo, a ordem é esperar para negociar um “ativo” tão importante por valores que sejam atrativos. O motivo de tanto interesse: especula-se que uma Legend dourada seria obtida a cada 1.900 pacotes. Neste ano, parece que Neymar deu a volta por cima dentro e fora de campo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte