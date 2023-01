Notícias Jornal “The New York Times” mostra momento em que manifestantes derrubam barreira policial em ataque ao Congresso

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Momento em que bolsonaristas radicais derrubam barreiras e correm em direção ao Congresso. (Foto: Reprodução/Vídeo)

Um novo vídeo obtido pelo jornal americano The New York Times mostra o momento em que bolsonaristas radicais conseguiram derrubar as barreiras que protegiam o caminho até o Congresso Nacional, durante os ataques de domingo.

As imagens mostram o prédio do Itamaraty ao fundo, e o instante em que conseguem avançar sem encontrar resistência das forças de segurança. As barreiras são arremessadas, enquanto alguns agentes de segurança recuam e outros permanecem observando a cena em um canteiro.

Os ataques deixaram rastros de destruição nos prédios-sede dos Três Poderes: Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Os manifestantes quebraram vidraças e móveis, picharam pilastras e paredes, vandalizaram obras de arte e objetos históricos e espalharam sujeira por toda parte.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF), 1.398 pessoas foram detidas até esta sexta-feira. 904 homens foram levados ao Centro de Detenção Provisória 2, no Complexo da Papuda, e 494 mulheres à Penitenciária Feminina do DF.

As sedes dos três poderes na capital foram destruídas nos atos terroristas, que depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Vidraças foram quebradas, obras de arte vandalizadas e destruídas e documentos roubados.

As falhas na segurança do dia dos atos tem sido alvo de investigações. Em depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira, o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, , que o plano de segurança elaborado para a manifestação de domingo sofreu “atos de sabotagem” das forças de segurança locais. Ele também disse que não teve qualquer envolvimento seja por ação ou por omissão com os fatos ocorridos no domingo”.

Um dos presos no dia da invasão, o mineiro Fabiano André da Silva, de 50 anos, disse em depoimento à Polícia Civil que teve “trânsito livre” no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar do DF quando estava dentro do Planalto, mas diz que não realizou nenhum ato de vandalismo no local. Fabiano está na lista dos presos encaminhados à Penitenciária da Papuda sob acusação de crimes contra a democracia.

Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do DF por meio da Garantia da Lei e da Ordem (GLO). O objetivo é frear a depredação que manifestantes bolsonaristas promoveram nos prédios dos Três Poderes.

