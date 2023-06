A novela de Suárez segue nos bastidores do Grêmio. O camisa 9 está cogitando viajar para Barcelona para tratar suas dores no joelho. As informações são do jornal El Observador, do Uruguai.

Segundo o jornal, o centroavante gremista fará uma consulta com o médico Ramón Cugat, referência em tratamento de lesões no joelho na Espanha. Inclusive, o mesmo profissional foi responsável pela operação de Súarez no joelho direito em 2020.

As dores no joelho do camisa 9 foram o principal assunto do ambiente gremista nas últimas semanas. A informação da semana era que jogador teria sinalizado com a possibilidade de se aposentar antes do previsto por conta do problema, o que foi negado pelo vice de futebol gremista.

Após a informação, Suárez marcou na vitória contra o América-MG e ironizou a informação fazendo gestos de “malucos”.