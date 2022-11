Porto Alegre Jornalista gaúcho é encontrado após desaparecer em Porto Alegre por mais de uma semana

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rubem Pires Júnior deixou hotel sem carregar bagagem ou encerrar a conta. (Foto: Reprodução/Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desaparecido em Porto Alegre há mais de uma semana, o jornalista Rubem Pires Júnior, 48 anos, foi localizado pela Polícia Civil entre os pacientes do Hospital Espírita (bairro Teresópolis), na Zona Sul da capital gaúcha. O motivo da internação teria sido uma crise nervosa. Ele passa bem e não há previsão de alta.

“Rubinho” (seu apelido entre familiares, amigos e colegas) é solteiro, natural de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) mora no Litoral Norte e atua como assessor do senador Paulo Paim (PT). Ele havia sido visto pela última vez na noite de 22 de outubro (sábado) em um hotel no Centro Histórico da capital gaúcha, do qual saiu sem levar pertences ou encerrar a conta.

Ele estava em Porto Alegre desde o dia anterior, quando dormiu na casa de uma irmã em Porto Alegre. Depois disso, o último conhecido que o encontrou foi um amigo, com quem almoçou no sábado.

Em seguida, dirigiu-se ao hotel Lancaster, localizado no edifício Alcaraz (esquina da travessa Acelino de Carvalho com rua Andrade Neves, a menos de 100 metros da Andradas), para descansar. Ele deixou o estabelecimento às 21h do mesmo dia e, desde então, seu paradeiro era desconhecido.

Incidente

De acordo com a investigação do caso, Rubens sofreu uma espécie de surto na Rua da Praia, sendo então abordado pelo dono um estabelecimento da região. O microempresário avisou a Brigada Militar, que conteve o jornalista.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o levou a um posto de saúde na Zona Sul. Dali, o paciente foi medicado e encaminhado ao Hospital Espírita de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre