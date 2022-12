No dia 5 deste mês, ele revelou que procurou ajuda médica em um hospital no Catar por não se sentir bem. “Meu corpo quebrou. Três semanas de pouco sono, muito estresse e muito trabalho podem fazer isso com você”, disse Wahl.

“O que tinha sido um resfriado nos últimos dez dias se transformou em algo mais severo na noite do jogo EUA x Holanda. Eu senti pressão e desconforto no peito. Eu não tinha Covid (faço exames regularmente aqui), mas fui à clínica médica do principal centro de mídia e disseram que provavelmente tenho bronquite. Eles me deram antibióticos e um xarope para tosse forte”, acrescentou.

O jornalista informou, no início do Mundial, que foi “brevemente” detido por usar uma camiseta com as cores do arco-íris em apoio à comunidade LGBTQ em um país onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais.