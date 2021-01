Grêmio Jornalista português concede entrevista à Rádio Grenal e afirma interesse do Porto em Pepê ”É visto como um grande talento”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Pepê, do Grêmio, está na mira do Porto Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Rui Sousa, jornalista português do Diário Record, falou em entrevista com a Rádio Grenal, na manhã dessa terça-feira (5). Trazendo informações do velho continente, Rui afirmou que há interesse do Porto em contratar o Pepê e que o jogador de 24 anos, titular absoluto do Grêmio é visto com bons olhos pelos torcedores do time português.

“O Porto está muito interessado no Pepê e o jogador está com muita vontade de vir jogar no Porto.”, afirmou o jornalista. O interesse do time não é a primeira vez que ocorre. Na última janela de transferências, em outubro de 202o já houveram propostas pelo atleta. Uma oferta na casa dos 15 milhões foi oferecida.

No último contrato assinado, Pepê renovou com o Tricolor até o fim de 2024 e com multa de 150 milhões de euros. O Grêmio detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 30% são do Foz do Iguaçu.

“O Pepê é visto como um grande talento, os torcedores do Porto estão muito entusiasmados. É um jogador que faz gols e vem agradando muito aos olhos do clube.“, acrescentou Rui Sousa.

O plantel da equipe portuguesa há 2 jogadores que atuam pelas extremidades do campo, no entanto, a validade do contrato terá encerramento na sequência do final da temporada. Portanto, a procura por um substituto, nesse caso Pepê, cresce ainda mais a possibilidade. “O Porto no momento tem dois jogadores pelas extremas, mas o problema é o contrato. As características do Pepê encaixam perfeitamente com o que o técnico pensa, além de dar profundidade, é um jogador que vai bem por dentro.”, disse.

A manutenção de Pepê nesta janela de transferências é considerada de fundamental importância para o clube. Afinal, o Grêmio disputa as finais da Copa do Brasil nos dias 3 e 10 de fevereiro, justamente no período em que as janelas europeias se encerram.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

